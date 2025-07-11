Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Урмарского муниципального округа Василия Шигильдеева.

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Вероятно, погиб во время удара по Курской области

Информацию о похоронах российского военного подтвердил Василий Шигильдеев. Полковника Сергея Ильина похоронили в селе Мусирмы в Чувашской республике России. Однако причины смерти в официальных сообщениях не указаны.

OSINT-проект russian Officers Killed in Ukraine сообщил, что Ильин мог погибнуть в результате удара Сил обороны по командному пункту в поселке Коренево, в Курской области России, 2 июля. Этот удар украинской армии вызвал потери среди российского командования.

Итак, всего подтверждено 4 убитых высокопоставленных офицера в этом ударе по 155-й гвардейской морской пехотной бригаде:

Генерал-майор Михаил Евгеньевич Гудков

Полковник Сергей Юрьевич Ильин

Полковник Леонид Николаевич Башкардин

Полковник Нариман Шамсутдинович Шихалиев pic.twitter.com/NZJPH5nSWY - KIU Российские офицеры убитые на Украине (@KilledInUkraine) 10 июля, 2025

155 отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота России неоднократно фигурировала в боевых действиях против Украины, в частности во время боев под Угледаром в Донецкой области.

Напомним, 2 июля Силы обороны нанесли удар по центру управления оккупантов в Коренево. Был ликвидирован ряд высокопоставленных оккупантов. Среди них – генерал-майор Михаил Гудков, заместитель командующего военно-морского флота России.