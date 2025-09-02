Наразі економічні проблеми не здатні вплинути на думку диктатора щодо кінця війни, розповів 24 Каналу економіст Владислав Жуковський. Проте згодом все може кардинально змінитися.

Через що Путін може закінчити війну?

Економіка зараз є болючою точкою Росії. Зменшення доходів від нафти на газу, збільшення військових видатків, санкції та українські діпстрайки – усе це призводить до критичного стану економіки. Чимало аналітиків вважають, що саме це може змусити Володимира Путіна закінчити війну.

У найближчій перспективі – пів року, рік – необхідності зупиняти війну через економічні причини у Путіна поки немає. Він щиро вважає, що ще є друкарський станок, потенціал ослаблення рубля, щоб хоч якісь повернути норму прибутковості для російської економіки,

– пояснив Владислав Жуковський.

Зараз оточення російського диктатора чудово розуміють, що економічна ситуація в Росії – критична, вона просто починає руйнуватися. Навіть за офіційними даними, які люблять прикрашати, темпи росту економіки за червень – 0,04%, і покращуватися така тенденція зовсім не буде.

"Чиновники сидять з гнітючими обличчями, бо розуміють, що це їм отримувати на горіхи від сотень великих компаній, які просять грошей для підтримки. А грошей у мінфіні немає, їх хіба друкувати, розганяючи інфляцію. У цьому сенсі економіка руйнується. Але чи означає, що через умовно пів року доведеться закінчувати війну? Аж ніяк", – наголосив економіст.

Річ у тім, що немає жодної людини, яка б змогла переконати Путіна закінчити війну через економічні проблеми. Це просто його не турбує. Хоча російський диктатор останнім часом і сам заговорив, що проблеми усе ж є. Та одразу ж почав переконувати населення, що ситуація покращиться, а витрати на війну, мовляв, скорочуватимуть. Втім економіст вважає, що насправді військові видатки Росії у наступному році зростуть до 16 трильйонів рублів на противагу 13 трильйонам цьогоріч.

Оскільки гроші більше ніде взяти, їх "викачуватимуть" з усіх цивільних галузей: медицина, ЖКГ, малий бізнес, сільського господарства тощо.

"Попри все найімовірнішим сценарієм залишається розширення військових видатків. Тобто поки економіка не зупинить бойові дії. Влада чітко розуміє, що населення буде терпіти й далі", – зауважив Жуковський.

Водночас дещо все ж може реально вплинути на Путіна у питанні закінчення війни. Пришвидшити цей процес можуть жорсткіші дії щодо зниження цінової стелі на нафту з боку ЄС та США, а також збільшення нафтовидобування з боку країн ОПЕК+, що вже відбувається.

Саме це може створити такі проблеми, що наступного року нафтогазові доходи Росії складатимуть не більше 5 – 6 трильйонів. Тоді владі доведеться проводити шокову девальвацію, що своєю чергою призведе до величезної соціально-політичної нестабільності з ризиком "голодних бунтів".

Що відомо про економічні проблеми Росії?