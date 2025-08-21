Украина наращивает экспорт масла в Индию

В течение трех месяцев экспорт украинского подсолнечного масла в Индию рос и по состоянию на июль превзошел объемы закупленного в России, сообщает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ".

В целом Индия импортировала 200 тысяч тонн подсолнечного масла. Из них доля масла украинского производства составила 78 тысяч тонн (39%), российского – 49 тысяч тонн (25%). Причем по сравнению с июнем Украина нарастила объемы экспорта на +57%.

Обратите внимание! Несколько последних сезонов первое место в Индии уверенно занимало масло российского производства. Украина имела весомую долю, которая варьировалась от 13% до 34% рынка. Несмотря на излом тенденции, украинские производители пока не вышли на объемы поставок до начала полномасштабного вторжения. Однако можно констатировать стабильную положительную динамику.

Аналитик Светлана Киричок отмечает, что Индия постепенно возвращает себе статус ключевого рынка сбыта украинского подсолнечного масла. За сентябрь-июль 2024/25 маркетингового года она закупила 767 тысяч тонн продукта, что на 55% больше показателей предыдущего сезона.

После блокирования основного морского пути экспорта в результате войны значительная часть украинской продукции экспортировалась через Европу, в том числе и подсолнечное масло, которое из-за технических моментов отгружалось как румынское или болгарское,

– отмечает эксперт.

Важно! Также Киричок отметила, что в новом сезоне рынок пока ожидает роста предложения подсолнечного масла, что может обострить конкуренцию на ключевых рынках сбыта, в частности, на азиатском.