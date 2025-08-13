Что будет с ценами на масло

Из-за того что урожай подсолнечника в Украине уменьшился, это сказалось на ценниках в магазинах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegraf. Подсолнечное масло сейчас уже начало дорожать.

Обратите внимание! Данные "Электронной зерновой биржи" Украины свидетельствуют, что засуха в Днепропетровской и Николаевской областях сократит урожай подсолнечника на 1 миллион тонн. При этом, согласно прогнозам, в этом году соберут 13,5 – 14 миллионов тонн.

Рост цен на подсолнечное масло происходит потому, что нарастает дефицит предложения производителей, потому что заводам выгоднее перерабатывать сою и рапс. Кроме того, эксперты считают, что цены растут не столько из-за опасений снижения урожая подсолнечника, сколько из-за того, что предыдущие запасы урожая заканчиваются, а также влияет инфляция.

Журналисты 24 Канала исследовали цены на масло в крупнейших сетях супермаркетов:

Масло Олейное рафинированное 850 миллилитров