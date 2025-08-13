Що буде з цінами на олію

Через те що врожай соняшнику в Україні зменшився, це позначилося на цінниках у магазинах, повідомляє 24 Канал із посиланням на Telegraf. Соняшникова олія наразі вже почала дорожчати.

Зверніть увагу! Дані "Електронної зернової біржі" України свідчать, що посуха в Дніпропетровській і Миколаївській областях скоротить урожай соняшнику на 1 мільйон тонн. При цьому, згідно з прогнозами, цього року зберуть 13,5 – 14 мільйонів тонн.

Зростання цін на соняшникову олію відбувається тому, що наростає дефіцит пропозиції виробників, бо заводам вигідніше переробляти сою та ріпак. Крім того, експерти вважають, що ціни зростають не стільки через побоювання зниження врожаю соняшнику, скільки через те, що попередні запаси врожаю закінчуються, а також впливає інфляція.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на олію у найбільших мережах супермаркетів:

Олія Олейна рафінована 850 мілілітрів