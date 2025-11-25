Попит на соєву олію росте

Світовий попит на соєву олію продовжує зростати, повідомляє 24 Канал із посиланням на "АПК-Інформ". Значне збільшення закупівель соєвої та пальмової олій у серпні – жовтні 2025 року повністю компенсувало спад імпорту соняшникової олії.

За оцінками Oil World, загальний імпорт трьох основних рослинних олій у світі зріс приблизно на 1,2 мільйона тонн за вказаний період.

Експерти зазначають, що світовий імпорт соєвої олії у січні – жовтні 2025 року сягав 1,35 мільйона тонн на місяць, що стало рекордним показником і на понад 20% більше відповідного рівня торік. Водночас частка Індії у світовому імпорті зросла до 35 – 39% за останні місяці.

Однак у Пакистані, Бангладеш, В'єтнамі та низці північноафриканських країн потреба в імпорті соєвої олії останнім часом скорочується через стрімке зростання обсягів перероблювання соєвих бобів, що й надалі стримуватиме їхню потребу в імпорті олії.

Аналітики очікують, що найближчими місяцями ринок залишатиметься волатильним, а попит – нерівномірним між різними регіонами світу. Попит на соєву олію може впасти нижче тогорічного рівня у найближчі 3 – 5 місяців.

