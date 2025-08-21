Україна нарощує експорт олії до Індії

Протягом трьох місяців експорт української соняшникової олії до Індії зростав і станом на липень перевершив обсяги закупленої в Росії, повідомляє 24 Канал із посиланням на "АПК-Інформ".

Загалом Індія імпортувала 200 тисяч тонн соняшникової олії. З них частка олії українського виробництва склала 78 тисяч тонн (39%), російського – 49 тисяч тонн (25%). Причому в порівнянні з червнем Україна наростила об'єми експорту на +57%.

Зверніть увагу! Кілька останніх сезонів перше місце в Індії впевнено посідала олія російського виробництва. Україна мала вагому частку, яка варіювалася від 13% до 34% ринку. Попри злам тенденції, українські виробники поки не вийшли на обсяги постачання до початку повномасштабного вторгнення. Проте можна констатувати стабільну позитивну динаміку.

Аналітик Світлана Киричок відзначає, що Індія поступово повертає собі статус ключового ринку збуту української соняшникової олії. За вересень-липень 2024/25 маркетингового року вона закупила 767 тисяч тонн продукту, що на 55% більше за показники попереднього сезону.

Після блокування основного морського шляху експорту внаслідок війни значна частка української продукції експортувалася через Європу, в тому числі і соняшникова олія, яка через технічні моменти відвантажувалася як румунська чи болгарська,

– зазначає експертка.

Важливо! Також Киричок зазначила, що у новому сезоні ринок поки що очікує на зростання пропозиції соняшникової олії, що може загострити конкуренцію на ключових ринках збуту, зокрема, на азійському.