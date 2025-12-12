24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP і публікується з дозволу правовласника.

Втрата 19-го Су-27 України з моменту повномасштабного вторгнення Росії прискорює зворотний відлік. На відміну від МіГ-29, F-16 чи "Міражів", жоден союзник не має Су-27, які міг би надати Україні. Найбільш ефективний український перехоплювач радянської епохи втрачає боєздатність і нема можливості його замінити.

Чому Су-27 важливіший за інші літаки?

Швидкий, маневрений та універсальний, перехоплювач Су-27 є одним із найкорисніших бойових літаків України. Але це також найуразливіший винищувач на озброєнні України.

Це тому, що потенційний запас українських Су-27, що залишилися поза увагою, але придатних для відновлення, менший, ніж її запас старих, але досить цілих винищувачів МіГ-29. І хоча в укриттях по всій Європі все ще залишається кілька МіГ-29, які незабаром стануть надлишковими, жоден із іноземних союзників України не має Су-27, які вони могли б передати у військові цілі.

Наразі українські Повітряні сили мають чотири типи винищувачів з різними перспективами заміни. Серед них саме Су-27 має найбільшу ймовірність зникнення.

Скільки Су-27 було в України?

Після розпаду Радянського Союзу у 1991 році Україна успадкувала 74 тоді ще нові Су-27. 23 роки потому на активній службі залишалося лише 24.

Російське вторгнення до Криму у 2014 році спонукало Київ розширити парк Су-27. Ймовірно, на той час на складі перебувало до трьох десятків несправних планерів. До 2016 року принаймні один аналітик нарахував 57 українських Су-27 з підтвердженими бортовими номерами, намальованими на носі.

Якби всі ідентифіковані винищувачі були в досить хорошому стані, Київ міг би – за умови великих зусиль – відновити їх і збільшити флот майже до 60 літаків. Хоча на практиці малоймовірно, що всі винищувачі можна було б відновити після багатьох років зберігання на відкритому повітрі.

25 лютого 2022 року під час патрулювання над Києвом вибухнув Су-27. Це була перша втрата України Су-27 під час великої війни. Протягом наступних 44 місяців були втрачені ще 18 таких винищувачів: вони розбилися, були збиті або знищені на землі внаслідок російських бомбардувань.

Кожна втрата наближала український парк Су-27 до нуля.

Миргородська катастрофа

Мабуть, найболючіші втрати сталися 1 липня 2024 року, коли російський розвідувальний безпілотник прилетів до авіабази ВПС України в Миргороді, що за 160 кілометрів від північного кордону України з Росією. Безпілотник зафіксував щонайменше 6 одиниць Су-27, недбало припаркованих на вулиці посеред білого дня.

Російська ракета "Іскандер" влетіла в повітря, знищивши два дорогоцінні "Су-27" та пошкодивши інші чотири.

Скільки Су-27 залишилося?

Зараз в українців є не більш як 38 активних Су-27, але дедалі важче підтвердити точну кількість. Донедавна ми зрідка могли помітити – на офіційних фотографіях чи відео з лінії фронту – окремі Су-27.

Найпростіший спосіб ідентифікувати конкретний Су-27 – це поєднання бортових номерів та камуфляжних візерунків. ВПС України це знають, а тому почали зафарбовувати бортові номери та застосовувати нову схему камуфляжу "сірий привид" у стилі ВПС США, яка має додаткову перевагу – робить літаки менш помітними із землі.

Один уважний спостерігач за українським парком Су-27 ще у вересні припустив, що в двох підрозділах – 39-й та 831-й тактичних авіаційних бригадах – є щонайменше десяток, а щонайбільше 25 активних Су-27. Відтоді було ще дві втрати.

Якщо вересневі підрахунки спостерігача були точними, то на складі може бути від одного десятка до двох десятків старих винищувачів Су-27 з потенційно руйнівною корозією. Активний парк зношується зі швидкістю від чотирьох до п'яти одиниць на рік.

У кращому випадку, бригади Су-27 можуть мати пару років, перш ніж їм доведеться об'єднатися в одну бригаду. Через два роки, за нинішніх темпів втрат, цей тип може стати рідкісним і непридатним для використання в українській армії.

Усе, що ми знаємо напевно, це те, що кожен Су-27, який втрачає Україна, – це Су-27, який вона, ймовірно, не зможе замінити. Оскільки Су-27 зникають, їхнє місце повинні будуть зайняти МіГ-29, F-16 та Mirage 2000, доки в найближчі роки їх не замінять нові заводські Saab Gripen та Dassault Rafales.