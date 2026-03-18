Какие убытки получила компания "Русал"?

"Русал" зафиксировала убытки в 455 миллионов долларов, пишет NV.

Чистый убыток "Русала" зафиксирован несмотря на то, что общая выручка выросла на 22,6% и достигла 14,8 миллиардов долларов. Этот рост связан с увеличением объемов реализации алюминия и ростом цен на Лондонской бирже металлов (LME).

Основной причиной такой ситуации стал рост себестоимости производства: увеличились расходы на электроэнергию, сырье, персонал, логистику.

"Русал" указал, что независимые аудиторы выявили "существенную неопределенность", которая может поставить под сомнение способность компании продолжать непрерывную работу. Основными факторами риска назвали:

геополитическую напряженность;

санкции, введенные рядом стран;

высокую волатильность на товарных и валютных рынках.

Обратите внимание! "Русал" – российская алюминиевая компания, один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема. Основными рынками сбыта продукции являются Европа, Россия и страны СНГ, Северная Америка, Юго-Восточная Азия, Япония и Корея.

