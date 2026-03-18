Какие убытки получила компания "Русал"?
"Русал" зафиксировала убытки в 455 миллионов долларов, пишет NV.
Чистый убыток "Русала" зафиксирован несмотря на то, что общая выручка выросла на 22,6% и достигла 14,8 миллиардов долларов. Этот рост связан с увеличением объемов реализации алюминия и ростом цен на Лондонской бирже металлов (LME).
Основной причиной такой ситуации стал рост себестоимости производства: увеличились расходы на электроэнергию, сырье, персонал, логистику.
"Русал" указал, что независимые аудиторы выявили "существенную неопределенность", которая может поставить под сомнение способность компании продолжать непрерывную работу. Основными факторами риска назвали:
- геополитическую напряженность;
- санкции, введенные рядом стран;
- высокую волатильность на товарных и валютных рынках.
Обратите внимание! "Русал" – российская алюминиевая компания, один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема. Основными рынками сбыта продукции являются Европа, Россия и страны СНГ, Северная Америка, Юго-Восточная Азия, Япония и Корея.
Что известно о проблемах бизнеса и промышленности в России?
В России могут проверить компании на тайные договоренности, которые ограничивают конкуренцию за специалистов и сдерживают рост зарплат. Подобные договоренности могут существовать в IT-секторе, банковской сфере, фармацевтике, нефтегазовой отрасли и крупной промышленности.
"Трубная металлургическая компания" останавливает один из трубопрокатных цехов из-за низкого спроса на продукцию. Металлургическая отрасль России переживает кризис, снижение производства стали и рост доли импорта.
Продажи "АвтоВАЗ" в январе упали почти на 29% по сравнению с прошлым годом, до 19,7 тысячи машин. Компания снизила цены на некоторые модели, но одновременно повысила цены на самые популярные авто.
Российские власти проводят массовые проверки маркетплейсов, таких как Ozon и Wildberries, для выявления нелегальных работников. Федеральная налоговая служба проверяет пункты выдачи заказов и сервисы, выплачивающие самозанятым, из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов.