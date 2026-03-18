Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Читайте також Росія ділиться супутниковими знімками та дроновими технологіями з Іраном, – WSJ

Чи допомагає Росія Ірану?

Речник Путіна заявив, що навколо війни на Близькому Сході з'являється багато різних повідомлень, переважна більшість яких нібито є "інформаційними вкидами".

Не вважаємо за необхідне коментувати кожне з цих повідомлень. З цього приводу були запитання та коментарі представника США, які говорили, що ніякої інформації з цього приводу не мають,

– відповів Пєсков.

Нагадаємо, нещодавно видання The Wall Street Journal повідомило, що Росія активізує підтримку Ірану на тлі військових дій США та Ізраїлю на Близькому Сході.

За даними джерел, Москва передає Ірану супутникові знімки, а також технології, пов'язані з безпілотниками, щоб підвищити ефективність ударів по американських силах у регіоні. Йдеться, зокрема, про компоненти модернізованих дронів типу "Шахед", які покращують системи зв'язку, навігації та наведення.

Крім технічної допомоги, російська сторона консультує іранських військових щодо тактики застосування безпілотників.

Як Україна допомагає країнам Близького Сходу?