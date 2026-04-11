Об этом говорится в материале Reuters.

Какие нарративы распространяют среди венгерских избирателей?

Исследователи Vox Harbor проанализировали более 628 000 сообщений в Telegram и обнаружили четкую координацию.

По словам экспертов, сейчас именно Telegram выполняет роль "инкубатора" проорбановских нарративов, которые впоследствии распространяются на другие соцсети.

Нарративы абсолютно одинаковые. Мы также обнаружили много скоординированного поведения как в TikTok, так и в Facebook. Во многих случаях это, похоже, российский контент, который просто переведен,

– сказал директор венгерского аналитического центра Political Capital Петер Креко.

Многие из этих нарративов повторяют ключевые тезисы самого Орбана: что ЕС хочет подорвать суверенитет Венгрии, что внешние силы стремятся втянуть страну в войну между Россией и Украиной, а проевропейское руководство Киева якобы готовит заговор против Орбана.

Одним из повторяющихся заявлений является утверждение, что противники Орбана могут попытаться манипулировать результатами выборов и лишить его победы.

По словам исследователей, ключевыми источниками влияния являются:

Uncut-News.ch – праворадикальная платформа из Германии;

Ukraina.ru – подразделение российского государственного холдинга "Россия сегодня";

Rybar – канал, что напрямую связан с российскими военными.

Стоит отметить, что западные правительства ранее неоднократно обвиняли Москву в скрытых кампаниях с целью влияния на результаты выборов. Кремль эти обвинения отвергал.

Интересно! Политолог Олег Саакян объяснил 24 каналу, что Россия уже серьезно влияет на венгерские выборы и будет делать это до последнего. По его словам, Виктор Орбан может ввести чрезвычайное положение и перенести голосование. А даже если выборы состоятся, премьер может обжаловать результаты, заявив о многочисленных злоупотреблениях.

Как Россия оценивает шансы Орбана?