Об этом говорится в материале Reuters.
Какие нарративы распространяют среди венгерских избирателей?
Исследователи Vox Harbor проанализировали более 628 000 сообщений в Telegram и обнаружили четкую координацию.
По словам экспертов, сейчас именно Telegram выполняет роль "инкубатора" проорбановских нарративов, которые впоследствии распространяются на другие соцсети.
Нарративы абсолютно одинаковые. Мы также обнаружили много скоординированного поведения как в TikTok, так и в Facebook. Во многих случаях это, похоже, российский контент, который просто переведен,
– сказал директор венгерского аналитического центра Political Capital Петер Креко.
Многие из этих нарративов повторяют ключевые тезисы самого Орбана: что ЕС хочет подорвать суверенитет Венгрии, что внешние силы стремятся втянуть страну в войну между Россией и Украиной, а проевропейское руководство Киева якобы готовит заговор против Орбана.
Одним из повторяющихся заявлений является утверждение, что противники Орбана могут попытаться манипулировать результатами выборов и лишить его победы.
По словам исследователей, ключевыми источниками влияния являются:
- Uncut-News.ch – праворадикальная платформа из Германии;
- Ukraina.ru – подразделение российского государственного холдинга "Россия сегодня";
- Rybar – канал, что напрямую связан с российскими военными.
Стоит отметить, что западные правительства ранее неоднократно обвиняли Москву в скрытых кампаниях с целью влияния на результаты выборов. Кремль эти обвинения отвергал.
Интересно! Политолог Олег Саакян объяснил 24 каналу, что Россия уже серьезно влияет на венгерские выборы и будет делать это до последнего. По его словам, Виктор Орбан может ввести чрезвычайное положение и перенести голосование. А даже если выборы состоятся, премьер может обжаловать результаты, заявив о многочисленных злоупотреблениях.
Как Россия оценивает шансы Орбана?
По данным росСМИ, российское посольство отрицает вмешательство в предвыборную кампанию в Венгрии, однако один из собеседников, приближенных к политическому блоку администрации, уточнил, что со стороны Москвы происходит "содействие" в продвижениях в соцсетях.
Надежды на то, что Орбан и его технологи смогут переломить ситуацию и выиграть по партспискам сначала были в России. Затем желательным сценарием начала считаться победа с учетом одномандатных округов. Однако сейчас предполагают, что и этого не будет.
Собеседник журналистов и технолог, который работает с Кремлем, заявили, что возможный проигрыш партии Орбана будет подан в подконтрольных власти российских СМИ как "цветная революция", которую совершил Евросоюз.