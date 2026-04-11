Про це йдеться в матеріалі Reuters.

Які наративи поширюють серед угорських виборців?

Дослідники Vox Harbor проаналізували понад 628 000 повідомлень у Telegram й виявили чітку координацію.

За словами експертів, зараз саме Telegram виконує роль "інкубатора" проорбанівських наративів, які згодом поширюються на інші соцмережі.

Наративи абсолютно однакові. Ми також виявили багато скоординованої поведінки як у TikTok, так і у Facebook. У багатьох випадках це, схоже, російський контент, який просто перекладений,

– сказав директор угорського аналітичного центру Political Capital Петер Креко.

Багато з цих наративів повторюють ключові тези самого Орбана: що ЄС хоче підірвати суверенітет Угорщини, що зовнішні сили прагнуть втягнути країну у війну між Росією та Україною, а проєвропейське керівництво Києва нібито готує змову проти Орбана.

Однією з повторюваних заяв є твердження, що противники Орбана можуть спробувати маніпулювати результатами виборів і позбавити його перемоги.

За словами дослідників, ключовими джерелами впливу є:

Uncut-News.ch – праворадикальна платформа з Німеччини;

Ukraina.ru – підрозділ російського державного холдингу "Россия сегодня";

Rybar – канал, що напряму пов'язаний із російськими військовими.

Варто зазначити, що західні уряди раніше неодноразово звинувачували Москву в прихованих кампаніях з метою впливу на результати виборів. Кремль ці звинувачення відкидав.

Цікаво! Політолог Олег Саакян пояснив 24 Каналу, що Росія вже серйозно впливає на угорські вибори та робитиме це до останнього. За його словами, Віктор Орбан може запровадити надзвичайний стан і перенести голосування. А навіть якщо вибори відбудуться, прем'єр може оскаржити результати, заявивши про численні зловживання.

Як Росія оцінює шанси Орбана?