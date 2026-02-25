Зараз усіх росіян закликають перейти на державний російський аналог – месенджер MAX. Керівник Управління кримінальної розвідки та засновник УБОЗ України Валерій Кур зауважив 24 Каналу, що цей додаток насправді належить Володимиру Путіну.

Читайте також У Зеленського закликали обмежити Telegram після теракту у Львові

"Здебільшого MAX був створений не тільки для того, щоб контролювати. Вони й через Telegram контролювали усіх так званих опозиціонерів та неугодних. Вони скрізь контролюють кожен рух росіян. Тому це простий бізнес. Він просто вирішив забрати активи, позбавивши його електорату", – пояснив він.

Очевидно, що це путінські активи. Загалом Путін сьогодні володіє приблизно 400 – 500 мільярдів доларів. Він продовжує переконувати усіх, що у Росії "все за планом", а в економіці "стабільна ситуація".

Цікаво, що військовий оглядач Василь Пехньо вважає, що Telegram у Росії заблокували не просто так. Річ у тім, що російська влада може оголосити мобілізацію. Тому повне блокування Telegram потрібне, щоб попередити імовірну хвилю невдоволення, яка може поширюватися соцмережами.

Блокування Telegram у Росії: що відомо?