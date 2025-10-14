Почему на телефонах Xiaomi появляется "ПозикоБот" и как от него избавиться

В последние недели владельцы смартфонов Xiaomi и Poco начали получать странные push-уведомления от "ПозикоБот". После нажатия пользователя перебрасывает в браузер, который перенаправляет дальше – к Telegram-боту. Однако даже после блокировки в мессенджере реклама продолжает появляться. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой ссылкой ссылкой на жалобы украинцев в Reddit.

Смотрите также Электромобиль Xiaomi SU7 включился и "попытался убежать" от владельцев

Что такое "ПозикоБот" и откуда он берется?

Причина в том, что "ПозикоБот" постоянно меняет свой ID, поэтому система воспринимает его как нового отправителя.

Источник проблемы – не в Telegram, а в системном рекламном сервисе "msa" (MIUI System Ads), который отвечает за показ push-уведомлений в смартфонах Xiaomi. Именно из-за него и появляются нежелательные сообщения, маскирующиеся под нотификации от ботов.

Как заблокировать и удалить "ПозикоБот"?

Поскольку "ПозикоБот" не является отдельным приложением, удалить его невозможно. Однако можно полностью прекратить показ уведомлений, отключив рекламные сервисы, которые их генерируют. Пользователь Х "Господин Гик" рассказал, что для этого нужно открыть Настройки → Пароли и безопасность → Конфиденциальность → Предоставление и отзыв разрешений, найти пункт msa и отключить доступ.

Как отключить уведомления msa/ 24 Канал / @pan_gik

После этого "ПозикоБот" перестанет присылать уведомления. Также советуют очистить рекламный ID в настройках Google и выключить персонализированную рекламу – это уменьшит количество подобных уведомлений в будущем.

Как выключить уведомления msa?

Пользователи, которые уже сталкивались с проблемой, советуют зайти в Настройки → Уведомления и Центр управления → msa и полностью отключить уведомления для этого сервиса. При необходимости можно убрать рекламу во встроенных приложениях MIUI – для этого достаточно открыть каждое приложение и в его настройках отключить "Рекомендации".

"ПозикоБот" в Telegram – как отключить?

Блокировка бота в самом Telegram не помогает, потому что он постоянно создает новые учетные записи. Однако можно уменьшить риск появления таких сообщений. Для этого рекомендуют изменить username или имя в Telegram – это усложнит автоматические рассылки, если они действительно используют утечки контактов. Также не стоит переходить по ссылкам из push-уведомлений и предоставлять приложениям лишние разрешения.