12 июня около 16:00 мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" зафиксировала прилет вертолета Ми-8 ВВС РБ в район Черетянки Гомельской области.

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Около этого населенного пункта с 1959 по 1996 год дислоцировался полк ракетных войск стратегического назначения – 369-й гвардейский ракетный полк (военная часть 42691), под позывным "Сад".

Уже 12 июня в районе 14:20 вертолет Ми-8 ВВС РБ вылетел с аэродрома в Мачулищах на территорию бывшей воинской части 41738 возле села Волма (Смолевичский район, Минская область), где расположен так называемый "Площадка 400. Купол" группировка российских вооруженных сил

В 14:50 этот же вертолет вылетел из "Купола" в направлении села Черетянка, где и находится заброшенный 369-й полк, а в районе 17:00 вернулся из Черетянки в Мачулищи.

В этом ракетном полку могли хранить ядерные ракеты

В интернете можно найти немного фото этого места. Судя по состоянию на 2017 год, вся инфраструктура, в том числе платформа для разгрузки ядерных ракет, железная дорога, котельные, казармы и склады, находились в полностью непригодном состоянии.

Ранее в состав полка входили два дивизиона с суммарно 8 единицами пусковых установок для жидкостных одноступенчатых баллистических ракет наземного базирования Р-12 (SS-4). Также на балансе полка стояли советский мобильный наземный ракетный комплекс РСД-10 "Пионер" и ракетный комплекс стратегического назначения РТ-2ПМ "Тополь".

Кроме того, судя по тому, что на территории полка была платформа для разгрузки ядерных ракет, можно сказать, что ядерные боеголовки там тоже когда-то были.

В Беларусь прилетали самолеты Воздушно-космических сил России

Пока неизвестно, начались там работы по ремонту или нет. По имеющимся фото и видео материалам можно сказать, что текущее состояние объектов не пригодно для использования. Но интересно, что за последнюю неделю в Беларусь прилетали несколько пассажирских самолетов Воздушно-космических сил России: Ту-134 (RF-66053), прилетевший 11 июня в 10:10 и улетевший 12 июня в 18:50, а также Ту-154Б. (RA-85554), который прилетел 8 июня в 13:30 и улетел в тот же день в 17:55 в Пермь.

Подозрительная активность в Беларуси:

Ранее сообщалось, что военных в Беларуси в настоящее время приводят к высшим степеням боевой готовности . Известно, что они занимаются отработкой практических мер по приему военнообязанных. Кроме того, снимают с хранения армейское вооружение и технику.

В начале июня появилась информация о движении колонны белорусской военной техники . Ее подвезли к самой границе с Волынской областью.

При этом имеющаяся информация свидетельствует о том, что в Беларуси с каждым днем наблюдается все меньше военных из России . На днях эта цифра колебалась в пределах 1000 бойцов, сейчас сообщают о 700 бойцах.

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив заявил, что оперативная обстановка вокруг белорусско-украинской границы не выглядит так, будто там есть силы для вторжения. Он убежден , что разговоры о новом наступлении на Киев – "информационная операция чистой воды". Таким образом, противник хочет оттянуть часть украинских войск, чтобы их не привлекли на более напряженных направлениях – на Востоке или Юге.

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