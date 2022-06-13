12 червня близько 16:00 моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала приліт вертольота Мі-8 ВПС РБ у район Черетянки, що в Гомельській області.
До теми Захід має право подарувати Україні ядерні боєголовки, – депутат Європарламенту
Біля цього населеного пункту з 1959 по 1996 рік дислокувався полк ракетних військ стратегічного призначення - 369-й гвардійський ракетний полк (військова частина 42691), під позивним "Сад".
Вже 12 червня в районі 14:20 гелікоптер Мі-8 ВПС РБ вилетів з аеродрому в Мачулищах на територію колишньої військової частини 41738 біля села Волма (Смолевичський район, Мінська область), де розміщений так званий "Майданчик 400. Купол" — командний центр білоруського угруповання російських збройних сил.
О 14:50 цей же гелікоптер вилетів з "Купола" у напрямку села Черетянка, де і перебуває занедбаний 369-й полк, а в районі 17:00 повернувся з Черетянки до Мачулищ.
У цьому ракетному полку могли зберігати ядерні ракети
В інтернеті можна знайти зовсім небагато фото цього місця. Судячи за станом на 2017 рік, вся інфраструктура, зокрема платформа для розвантаження ядерних ракет, залізниця, котельні, казарми та склади перебували в повністю непридатному стані.
Раніше до складу полку входили два дивізіони із сумарно 8-ма одиницями пускових установок для рідинних одноступеневих балістичних ракет наземного базування Р-12 (SS-4). Також на балансі полку стояли радянський мобільний наземний ракетний комплекс РСД-10 "Піонер" та ракетний комплекс стратегічного призначення РТ-2ПМ "Тополя".
Крім того, судячи з того, що на території полку була платформа для розвантаження ядерних ракет, можна сказати, що ядерні боєголовки там також колись були.
В Білорусь прилітали літаки Повітряно-космічних сил Росії
Наразі невідомо, чи розпочалися там роботи з ремонту, чи ні. За наявними фото та відео матеріалами можна сказати, що поточний стан об'єктів непридатний до використання. Але цікаво, що за останній тиждень до Білорусі прилітали кілька пасажирських літаків Повітряно-космічних сил Росії: Ту-134 (RF-66053), який прилетів 11 червня о 10:10 і відлетів 12 червня о 18:50, а також Ту-154Б (RA-85554), який прилетів 8 червня о 13:30 і полетів того ж дня о 17:55 до Пермі.
Підозріла активність у Білорусі:
- Раніше повідомлялося, що військових у Білорусі наразі приводять до вищих ступенів бойової готовності. Відомо, що вони займаються відпрацюванням практичних заходів щодо прийому військовозобов'язаних. Крім того, знімають зі зберігання армійське озброєння та техніку.
- На початку червня з'явилась інформація про рух колони білоруської військової техніки. Її підвезли до самісінького кордону з Волинською областю.
- При цьому наявна інформація свідчить про те, що у Білорусі з кожним днем спостерігається все менше військових з Росії. На днях ця цифра коливалась у межах 1000 бійців, а зараз повідомляють про 700.
- Радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів заявив, що оперативна обстановка навколо білорусько-українського кордону не виглядає так, ніби там є сили для вторгнення. Він переконаний, що розмови про новий наступ на Київ – "інформаційна операція чистої води". У такий спосіб противник хоче відтягнути частину українських військ, щоб їх не залучили на більш напружених напрямках – на Сході або Півдні.
До теми – Росія вивозить з Білорусі боєприпаси 122 калібру: дивіться відео