Згідно з цим документом, Україна у 1994 році віддала свій ядерний потенціал та набула без'ядерного статусу в обмін на незалежність у визначених кордонах та безпекові гарантії від деяких країн, зокрема й Росії. Росія угоди не дотрималася, а тому, на думку політика, Захід може допомогти Україні захистити та відстояти свою незалежність. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Україна має захищатися

За словами Сікорського, такий крок міг би стати для Путіна сигналом, що використання ядерної зброї по Україні, яка не є формальним членом НАТО, буде занадто ризикованим.

Європейський депутат зауважив, що сьогодні росіяни та деякі їхні союзники кажуть, що у Будапештському меморандумі не було гарантій. Україна не мала операційного контролю над ядерним арсеналом та не мала можливості утримувати його у належному стані. Але коли вона погодилася його віддати, було зрозуміло, що натомість Україні буде суверенною і незалежною країною у кордонах, встановлених з часів СРСР.

Росія безперечно цей договір порушила і багато разів. Через це вважаю, що ми як Захід мали б право подарувати Україні ядерні боєголовки. Так, щоб вона могла захистити свою незалежність,

– сказав Радослав Сікорський.

Ймовірність ядерної атаки Путіна на НАТО

Крім такого варіанту допомоги Україні, політик висловився й щодо ймовірності ядерної атаки Росії на територію НАТО. Він наголосив, що Росія має кілька тисяч тактичних боєголовок у спеціальних складах. Однак наразі нічого, крім певної риторики Путіна, на таку можливість не вказує – жодних приготувань не спостерігається.

"24 години на добу ми з Союзом відстежуємо цю ситуацію. Якби відбулося переміщення атомних головок до будь-яких підрозділів чи авіаційних, чи артилерійських, або ж ракетних, то це б свідчило про те, що Росія готується до чогось подібного. Але нічого такого не відбувається", – запевнив депутат Європарламенту.

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