Однако если Беларусь решит напасть на Украину – для самопровозглашенного президента это закончится плохо. Об этом 24 каналу сказал Павел Латушко – белорусский оппозиционер, эксминистр культуры Беларуси.
Главное не залезть за ушами, – Лукашенко угрожает "планами" на Запад Украины
Что сейчас происходит в Беларуси
По его словам, с одной стороны заметно, что Лукашенко проводит частичную мобилизацию вооруженных сил Беларуси, также концентрация войск у границы с Украиной.
Кроме того, он говорит о необходимости создания "народного ополчения". Одновременно в Беларуси продолжаются провокации и мощная пропагандистская "обработка", в том числе и со стороны Лукашенко.
"Мы также получили информацию о том, что несколько тысяч ПИК "Вагнер" прибыли в Беларусь", – заявил Латушко.
Последний приказ Лукашенко
Поэтому из всего этого и возникает вопрос – пойдет ли Лукашенко на наземную операцию или нет.
Я склоняюсь к тому, что если вдруг Лукашенко таки отдаст приказ, это будет последним его приказом,
– убежден Латушко.
На это есть две причины:
- он обнажит свои тылы, так как сможет отправить воевать только ССО – наиболее отданную ему часть вооруженных сил Беларуси;
- даже в глазах элиты он будет выглядеть полностью подконтрольным Кремлю и даже лишится статуса диктатора.
Однако Латушко считает, что вряд ли белорусский глава решится на такой шаг.
Что известно о рисках вероятного наступления из Беларуси
- У границы с Украиной сохраняется активность белорусов. В частности, они провели командно-штабную учебу, которая длилась с 14 по 16 июня.
- Белорусские подразделения продолжают выполнять задачи по прикрытию границы на Волынском и Полесском направлениях. В то же время, туда подвозят боеприпасы и технику.
- Наблюдатели сообщили, что белорусские войска в июне начали проводить гораздо больше учебно-тренировочных мероприятий. Кроме того, вблизи белорусско-украинской границы открылись пункты приема мобилизованных.
- Украинские пограничники рассказали, что Беларусь разместила у границы 7 своих батальонов и привлекла подразделения МВД. Однако там пока нет ударной группировки, которая могла бы совершить нападение.
Что говорят другие специалисты
- Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в настоящее время в Беларуси нет столько войск , как было 24 февраля. Когда ВСУ выгнали российских захватчиков из Киевщины, они были передислочены на Восток Украины.
- Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив заявил, что для Лукашенко решение напасть на Украину может стать катастрофой . По его мнению, диктатор играет в устрашение, чтобы сковывать украинские войска по просьбе российского президента Владимира Путина.