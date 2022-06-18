Однако если Беларусь решит напасть на Украину – для самопровозглашенного президента это закончится плохо. Об этом 24 каналу сказал Павел Латушко – белорусский оппозиционер, эксминистр культуры Беларуси.

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Что сейчас происходит в Беларуси

По его словам, с одной стороны заметно, что Лукашенко проводит частичную мобилизацию вооруженных сил Беларуси, также концентрация войск у границы с Украиной.

Кроме того, он говорит о необходимости создания "народного ополчения". Одновременно в Беларуси продолжаются провокации и мощная пропагандистская "обработка", в том числе и со стороны Лукашенко.

"Мы также получили информацию о том, что несколько тысяч ПИК "Вагнер" прибыли в Беларусь", – заявил Латушко.

Последний приказ Лукашенко

Поэтому из всего этого и возникает вопрос – пойдет ли Лукашенко на наземную операцию или нет.

Я склоняюсь к тому, что если вдруг Лукашенко таки отдаст приказ, это будет последним его приказом,

– убежден Латушко.

На это есть две причины:

он обнажит свои тылы, так как сможет отправить воевать только ССО – наиболее отданную ему часть вооруженных сил Беларуси;

даже в глазах элиты он будет выглядеть полностью подконтрольным Кремлю и даже лишится статуса диктатора.

Однако Латушко считает, что вряд ли белорусский глава решится на такой шаг.

Что известно о рисках вероятного наступления из Беларуси

У границы с Украиной сохраняется активность белорусов. В частности, они провели командно-штабную учебу, которая длилась с 14 по 16 июня.

Белорусские подразделения продолжают выполнять задачи по прикрытию границы на Волынском и Полесском направлениях. В то же время, туда подвозят боеприпасы и технику.

Наблюдатели сообщили, что белорусские войска в июне начали проводить гораздо больше учебно-тренировочных мероприятий. Кроме того, вблизи белорусско-украинской границы открылись пункты приема мобилизованных.

Украинские пограничники рассказали, что Беларусь разместила у границы 7 своих батальонов и привлекла подразделения МВД. Однако там пока нет ударной группировки, которая могла бы совершить нападение.

Внимание! Владимир Зеленский 15 июня собрал заседание о возможной угрозе нового вторжения со стороны Беларуси. Он поручил проверить готовность в четырех областях.

Что говорят другие специалисты

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в настоящее время в Беларуси нет столько войск , как было 24 февраля. Когда ВСУ выгнали российских захватчиков из Киевщины, они были передислочены на Восток Украины.

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив заявил, что для Лукашенко решение напасть на Украину может стать катастрофой . По его мнению, диктатор играет в устрашение, чтобы сковывать украинские войска по просьбе российского президента Владимира Путина.

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