Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он все же считает, что Москва давит на Лукашенко и требует от него вступления в войну.

Лукашенко готовится к войне, - Жданов сказал, когда Беларусь будет готова наступать

Но, по мнению Фейгина, все, что делает Лукашенко, – это лишь попытка изобразить вступление в войну.

Я не думаю, что в ближайшее время стоит ожидать вторжения Беларуси в Украину, но это не исключает того, что Лукашенко могут убрать и на его место придет кто-то другой, и тогда такой приказ могут отдать,

– заявил он.

В то же время, правозащитник не понимает, какая у белорусов мотивация воевать с Украиной.

"Что, за Лукашенко? "Он сказал - пошли воевать за Лукашенко". Это очень сомнительно, ведь там армия призывная, хотя кого-то могут мобилизовать, но это все равно люди из гражданских", - объяснил Марк Фейгин.

Риски предполагаемого наступления из Беларуси: основное

У границы с Украиной сохраняется активность белорусов. В частности, они провели командно-штабную учебу, которая длилась с 14 по 16 июня.

Белорусские подразделения продолжают выполнять задачи по прикрытию границы на Волынском и Полесском направлениях. В то же время, туда подвозят боеприпасы и технику.

Украинские пограничники рассказали, что Беларусь разместила у границы 7 своих батальонов и привлекла подразделения МВД. Однако там пока нет ударной группировки, которая могла бы совершить нападение.

Накануне Владимир Зеленский собрал заседание по поводу возможной угрозы вторжения из Беларуси и поручил проверить готовность в четырех областях.

Секретарь СНБО Алексей Данилов впоследствии сообщил, что на сегодняшний день они не видят угрозы (вторжение – 24 канал), потому что в Беларуси нет достаточного количества сил и средств для того, чтобы сделать такое наступление, которое происходило 24 февраля.

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив также считает, что для Лукашенко решение напасть на Украину может стать катастрофой .

Лукашенко хочет выкрутиться, – белорусский оппозиционер