Для того, щоб вторгнутися, треба буде вчинити якусь провокацію. Особливо це стосується білоруської армії. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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За його словами, Олександр Лукашенко й так немає ніяких підстав для того, щоб втручатися на територію України. Крім того, він навіть сам про це говорить.

Він сказав, якщо Україна вдарить по Мозирському НПЗ, тобто нафтопереробному заводу, тоді білоруська армія піде в наступ і буде його захищати. Тільки чомусь на нашій території, а не на території Білорусі,

– пригадав Олег Жданов.

"Тому я думаю, що без провокацій тут не обійдеться", – додав військовий експерт Олег Жданов.

Жданов про можливий наступ військ Білорусі на територію України: дивіться відео

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