Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він наголосив, що росіяни кинули на Лисичанськ, мабуть, всі сили і атакують місто з незрозумілою жорстокою тактикою.

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Адмінбудівлі знищені вщент

Так, якщо в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент,

– сказав голова ОВА.

Наступає дуже багато російських військових з великою кількістю зброї. І це – попри втрати ворогами кількох складів з боєприпасами. Зараз сили агресора закріплюються в Лисичанську, а також у Верньокам’янці.

У Лисичанську горять магазини та житлові будинки

За минулу добу рятувальники гасили пожежі в багатоповерхівках, приватних садибах, магазині та торговельному центрі. було поранено жінку, її доставили у лікарню Дніпропетровщини. Також від ворожих обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка. Біля останньої ЗСУ відбили наступ.

Дивіться фото з Лисичанська / Фото Сергія Гайдая:

Ворог закріплюється в Лисичанську: останні новини

У Генштабі підтвердили, що росіяни справді закріплюються в Лисичанську. Також ворог вів наступ поблизу Білогорівки, але змушений був відійти.

Росіяни вже повідомляли про начебто "взяття" Лисичанська, проте у Нацгвардії це спростували.

За словами радника голови ОП Олексія Арестовича, саме в Лисичанську зараз – головний "театр бойових дій" на Сході.

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