Відповідну інформацію почали повідомляти люди в соціальних мережах. Вибухи було чутно в ніч проти 10 липня.
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Потужні вибухи знову в Харцизьку та Шахтарську
Шахтарськ. Літають снаряди,
– написали в телеграмі "Типовий Донецьк".
Там також пояснили, що у Харцизьку на камеру вдалось зняти момент вибуху в місті.
Вибух в Харцицьку: дивіться відео
Вибухи у Шахтарську: дивіться відео
Також місцеві жителі оприлюднили вид з міста Новоамвросіївське, що у Амвросіївському районі Донецької області.
У місті Новоамвросіївське також видно, як палає: дивіться відео
Вигляд з міста Зугрес, що у Харцизькому районі