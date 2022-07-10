Відповідну інформацію почали повідомляти люди в соціальних мережах. Вибухи було чутно в ніч проти 10 липня.

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Потужні вибухи знову в Харцизьку та Шахтарську

Шахтарськ. Літають снаряди,

– написали в телеграмі "Типовий Донецьк".

Там також пояснили, що у Харцизьку на камеру вдалось зняти момент вибуху в місті.

Вибух в Харцицьку: дивіться відео

Вибухи у Шахтарську: дивіться відео

Також місцеві жителі оприлюднили вид з міста Новоамвросіївське, що у Амвросіївському районі Донецької області.

У місті Новоамвросіївське також видно, як палає: дивіться відео



Вигляд з міста Зугрес, що у Харцизькому районі