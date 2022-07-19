Сейчас самые ожесточенные бои проходят на Юге и Востоке Украины. Об этом говорится в строительстве Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 6 часов утра 19 июля.
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Проваленные наступления оккупантов: ситуация на Востоке Украины
В Харьковском направлении россияне ведут бои, чтобы удержаться на своих позициях. У села Уды противник хотел осуществить разведку, но его планы полностью провалились. Понеся потери, оккупанты были вынуждены отойти.
Вражеское войско пытается создать условия для наступления в направлении Славянска. Он скачет из танков, ствольной и реактивной артиллерии по населенным пунктам. Возле Гусаровки путинские солдаты нанесли авиационный удар, а затем попытались пойти в наступление на этот населенный пункт. К счастью, ВСУ накрыли оккупантов плотным огнем и отбросили назад.
На Краматорском направлении россияне уготовили по Белогоровке, Богородичному, Краматорскому, Райгородку, Донецкому, Верхнекаменному, Спорному, Стародубовке, Северскому, Дроновке и Ивано-Дарьевке.
Возле Спорного оккупанты вели штурм, но, не преуспев, были вынуждены отойти. Пока они пытаются наступать на Белогоровку. Бой продолжается.
В Бахмутском направлении россияне обстреливали населенные пункты. Вражеский огонь накрыл районы Бахмута, Новолуганского, Углегорской ТЭС, Вершины, Веселой Долины, Яковлевки, Берестового и Зайцева. Также противник наносил авиационные удары.
У Семигорья, Вершины, Покровского и территории Углегорской ТЭС захватчики пытались вести штурм. Украинские защитники их успешно отразили.
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Какая ситуация по другим направлениям
- На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боев не было. У Каменки россияне нанесли авиаудар.
- В Южнобужском направлении противник издалека стреляет из танков, ствольной и реактивной артиллерии, проводит воздушную разведку и продолжает обустраивать дополнительные рубежи обороны.
- На Волынском и Полесском направлениях идет ротация вооруженных сил Беларуси. В приграничных районах проводят воздушную разведку.
- Оккупанты продолжают работать по приграничной области Сумской и Черниговской областей.
Заметим, что на временно оккупированном Донбассе идет принудительная мобилизация. В то же время, среди российских военных неславянской национальности растет недовольство командованием. Ведь именно их бросают в самые горячие точки поля боя
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