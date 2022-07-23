Відповідну інформацію керівник української військової розвідки Кирило Буданов розповів 22 липня в ефірі телевізійного марафону "Єдині новини". Раніше Буданов розповідав, що москва готує "референдум" на Херсонщині та Запоріжжі на 11 вересня.
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Буданов прокоментував дані про наступ росіян на Херсонщині
Кирило Буданов відповів на питання, до чого окупанти готуються і чи є в них резерви наступати на Херсонському напрямку.
Як керівник розвідки можу вам абсолютно прямо сказати, що нічого особливого там зараз не відбувається,
– заявив Буданов.
Глава української розвідки закликав людей не вірити в повідомлення, які інколи з'являються в ЗМІ. Адже багато хто веде зараз інформаційну війну, використовуючи маніпулювання інформацією, підштовхуючи наших громадян до паніки. На думку Буданова, мовиться саме про таку ситуацію.
"Нічого неординарного там (мовиться про Херсонщину – 24 канал) не відбувається. І нема зараз у росії на тих напрямках (Херсонському, Миколаївському, Криворізькому – 24 канал) таких резервів, які б могли якось кардинально змінити ситуацію", – запевнив глава української розвідки.
Останні новини з Херсонщини
- 22 липня Олексій Арестович розповів, що на Херсонщині понад 1 000 загарбників зараз фактично опинилися в котлі.
- Військовий експерт Петро Черник пояснив, що є передумови для успіху ЗСУ і розвитку контрнаступальних дій у першу чергу по південному напрямку. Також можливе визволення правого берега Дніпра на Херсонщині.
- Варто пригадати, що Ірина Верещук пояснила, що евакуації українців з Херсонщини перешкоджають окупанти. Адже гуманітарні коридори офіційно не працюють. Наші ж водії та автобуси готові забрати людей, проте цей процес блокує росія.
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