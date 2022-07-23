Відповідну інформацію керівник української військової розвідки Кирило Буданов розповів 22 липня в ефірі телевізійного марафону "Єдині новини". Раніше Буданов розповідав, що москва готує "референдум" на Херсонщині та Запоріжжі на 11 вересня.

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Буданов прокоментував дані про наступ росіян на Херсонщині

Кирило Буданов відповів на питання, до чого окупанти готуються і чи є в них резерви наступати на Херсонському напрямку.

Як керівник розвідки можу вам абсолютно прямо сказати, що нічого особливого там зараз не відбувається,

– заявив Буданов.

Глава української розвідки закликав людей не вірити в повідомлення, які інколи з'являються в ЗМІ. Адже багато хто веде зараз інформаційну війну, використовуючи маніпулювання інформацією, підштовхуючи наших громадян до паніки. На думку Буданова, мовиться саме про таку ситуацію.

"Нічого неординарного там (мовиться про Херсонщину – 24 канал) не відбувається. І нема зараз у росії на тих напрямках (Херсонському, Миколаївському, Криворізькому – 24 канал) таких резервів, які б могли якось кардинально змінити ситуацію", – запевнив глава української розвідки.

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