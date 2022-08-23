Оккупанты обречены на "обескровливание" на правом берегу

Повреждения, которые непрофессионально, но настойчиво оккупанты пытались отремонтировать. Хотя сам момент обрушения того или иного пролета был просто неотвратимым – под постоянным огневым давлением ВСУ и повреждениями, которые увеличивались, или в случае удачного попадания в очень жирную цель.

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Когда говорят об Антоновских мостах, автомобильных и железнодорожных, то подчеркивают, что это одни из важнейших логистических артерий через Днепр, которые позволяют поставлять правобережную группировку оккупантов. И это правда.

Мосты обеспечивают высокий уровень грузоперевозки за единицу времени – то, что не сможет обеспечить ни одна понтонная переправа. Понятно, что переправы могут компенсировать потерю моста, но время переброски сил и средств увеличивается в разы. В определенных условиях эта разница во времени незаметна и несущественна, но в других…

В ситуации методического развития событий на линии фронта понтоны вполне могут компенсировать потерю моста, но стоит интенсивности боевых действий возрасти, как они уже не смогут обеспечивать необходимый грузопоток.

Важность мостов в обеспечении передовых подразделений российских оккупационных войск не выдумана и не преувеличена. Без их полноценного функционирования или частичного российским оккупационным войскам крайне проблематично вести не только наступательные действия, но и оборонительные.

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Месть не спасет от фиаско

Утрата полноценного сообщения между левобережной и правобережной группировками российских оккупационных формирований в Херсонской области критическая для оккупантов. По всей вероятности, они могут увеличить террор гражданского населения, нарастив ежесуточный обстрел прифронтовых городов и сел, в частности Николаева.

Но эта конвульсия не изменит ситуацию в целом. Оккупанты теряют логистический контроль за правым берегом Херсонщины.

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