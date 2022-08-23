Окупанти приречені на "знекровлення" на правому березі
Пошкодження, які непрофесійно, але наполегливо окупанти намагалися відремонтувати. Хоча сам момент обвалу того чи іншого прольоту був просто невідворотним – під постійним вогневим тиском ЗСУ та пошкодженнями, що збільшувалися, або у разі вдалого влучання в дуже жирну ціль.
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Мости забезпечують високий рівень вантажоперевезення за одиницю часу – те, чого не зможе забезпечити жодна понтонна переправа. Зрозуміло, що переправи можуть компенсувати втрату мосту, але час перекидання сил і засобів збільшується в рази. У певних умовах ця різниця в часі непомітна та несуттєва, але в інших…
У ситуації щодо методичного розвитку подій на лінії фронту понтони цілком можуть компенсувати втрату моста, але варто інтенсивності бойових дій зрости, як вони вже не зможуть забезпечувати необхідний вантажопотік.
Важливість мостів у забезпеченні передових підрозділів російських окупаційних військ не надумана і не перебільшена. Без їхнього повноцінного функціонування або часткового російським окупаційним військам вкрай проблематично вести не лише наступальні дії, а й оборонні.
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Помста не врятує від фіаско
Але ця конвульсія не змінить ситуації загалом. Окупанти втрачають логістичний контроль за правим берегом Херсонщини.
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