Окупанти приречені на "знекровлення" на правому березі

Пошкодження, які непрофесійно, але наполегливо окупанти намагалися відремонтувати. Хоча сам момент обвалу того чи іншого прольоту був просто невідворотним – під постійним вогневим тиском ЗСУ та пошкодженнями, що збільшувалися, або у разі вдалого влучання в дуже жирну ціль.

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Коли говорять про Антонівські мости, автомобільні та залізничні, то наголошують на тому, що це одні з найважливіших логістичних артерій через Дніпро, які дозволяють постачати правобережне угруповання окупантів. І це правда.

Мости забезпечують високий рівень вантажоперевезення за одиницю часу – те, чого не зможе забезпечити жодна понтонна переправа. Зрозуміло, що переправи можуть компенсувати втрату мосту, але час перекидання сил і засобів збільшується в рази. У певних умовах ця різниця в часі непомітна та несуттєва, але в інших…

У ситуації щодо методичного розвитку подій на лінії фронту понтони цілком можуть компенсувати втрату моста, але варто інтенсивності бойових дій зрости, як вони вже не зможуть забезпечувати необхідний вантажопотік.

Важливість мостів у забезпеченні передових підрозділів російських окупаційних військ не надумана і не перебільшена. Без їхнього повноцінного функціонування або часткового російським окупаційним військам вкрай проблематично вести не лише наступальні дії, а й оборонні.

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Помста не врятує від фіаско

Втрата повноцінного сполучення між лівобережним та правобережним угрупованнями російських окупаційних формувань у Херсонській області критична для окупантів. Цілком імовірно, що вони можуть збільшити терор цивільного населення, наростивши щодобовий обстріл прифронтових міст та сіл, зокрема Миколаєва.

Але ця конвульсія не змінить ситуації загалом. Окупанти втрачають логістичний контроль за правим берегом Херсонщини.

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