Об этом 24 каналу рассказал волонтер и руководитель Благотворительного фонда Сергей Притула. По его словам, расслабляться очень рано.

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Уменьшение волонтерских взносов ощущается

Расслабляться рано, ленд-лиз еще не начался,

– подчеркнул волонтер.

Он отметил, что поставки вооружения по ленд-лизу еще "виднеется впереди", а расслабиться мы сможем уже после победы.

Притула рассказал, что в волонтерской деятельности ощущается уменьшение объема донатов по сравнению с концом февраля – началом марта. Однако у крупных фондов есть возможность работать более масштабно и комплексно, поэтому Фонд Сергея Притулы перешел на проектные сборы.

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"Понимая нагрузку на людей и физических лиц, мы стараемся сейчас больше работать с бизнесами и поддерживать разные инициативы", – отметил волонтер.

К примеру, около полутора месяцев назад была акция "Бакалавр 4.5.0". Выпускники почти 20 вузов объединились для того, чтобы собрать деньги на транспорт на ВСУ и сделали это в кооперации с нашим фондом.

– рассказал Притула.

В настоящее время совместно с компанией Comfy "Благотворительный фонд Сергея Притулы" проводит сбор на 12 комплексов "Валькирия". Также у фонда есть проект с сетью АЗК WOG по бонусам, которые накапливаются на бонусном счете клиентов. Так, все желающие могут приобщиться и перевести бонусы на копилку. Затем за эти средства планируют приобрести эвакуационные автомобили.

Притула рассказал, что IТ-компания Intellias в честь своего 20-летия передала фонду около 5,5 миллионов гривен. За эти средства приобрели комплекс FlyEye для вооруженных сил Украины.

Таких случаев кооперации фонда и бизнеса достаточно много и мы будем углублять это сотрудничество,

– заметил волонтер.

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