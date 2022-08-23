Про це 24 каналу розповів волонтер та керівник Благодійного фонду Сергій Притула. За його словами, розслаблятися ще дуже рано.

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Зменшення волонтерських внесків відчувається

Розслаблятися зарано, ленд-ліз ще не розпочався,

– наголосив волонтер.

Він зауважив, що постачання озброєння за ленд-лізом ще "майорить попереду", а розслабитися ми зможемо вже після перемоги.

Притула розповів, що у волонтерській діяльності відчувається зменшення об'єму донатів, порівняно з кінцем лютого – початком березня. Однак у великих фондів є можливість працювати більш масштабно та комплексно, тому Фонд Сергія Притули перейшов до проєктних зборів.

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"Розуміючи навантаження на людей й фізичних осіб, ми намагаємось зараз більше працювати з бізнесами й підтримувати різні ініціативи", – відзначив волонтер.

Наприклад, близько півтора місяця тому була акція "Бакалавр 4.5.0". Випускники майже 20 вишів об'єдналися для того, щоб зібрати гроші на транспорт на ЗСУ та зробили це в кооперації з нашим фондом,

– розповів Притула.

Наразі спільно разом з компанією Comfy "Благодійний фонд Сергія Притули" проводить збір на 12 комплексів "Валькірія". Також фонд має проєкт з мережею АЗК WOG щодо бонусів, які накопичуються на бонусному рахунку клієнтів. Так, всі охочі можуть долучитися й перевести бонуси на скарбничку. Згодом за ці кошти планують придбати евакуаційні автомобілі.

Притула розповів, що ІТ-компанія Intellias на честь свого 20-річчя передала фонду близько 5,5 мільйона гривень. За ці кошти придбали комплекс FlyEye для Збройних Сил України.

Таких випадків кооперації фонду та бізнесу є досить багато і ми будемо поглиблювати цю співпрацю,

– зауважив волонтер.

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