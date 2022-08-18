ICEYE – не лише компанія, яка володіє групою супутників і робить якісну зйомку високої якості. Супутники ICEYE знімають за допомогою синтезованої радіолокаційної апертури (SAR), яка дозволяє в будь-який час доби й за будь-яких погодних умов сканувати об'єкти.

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Ці супутники бачать навіть через стіни

Завдяки автоматичному розпізнаванню об'єктів із застосуванням розподіленого радіолокаційного зображення та цифрової обробки сигналів системи SAR здатні бачити через перешкоди. Мовиться не лише про щільну хмарність, а й про стіни будівель.

При цьому у ЗСУ показали приклади знімків, які роблять різні супутники з різною якістю. На нижньому фото – це приблизно те, що бачитимуть наші захисники. Навіть трішки гірше, оскільки Україна отримала доступ до знімків роздільної здатності до 25 сантиметрів на піксель.

Як Україна зможе використовувати супутник

Роздільна здатність знімків сягає 25 сантиметрів на піксель, що дозволить дуже точно стежити за ситуацією. При такій точності на фото можна буде без проблем розгледіти транспорт, озброєння, а у деяких ситуаціях навіть конкретних осіб.

Цей супутник буде корисним для:

виявлення об'єктів,

відстеження цілей,

моніторингу активності та багато іншого.

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