Українці мають те, що росіянам і не снилося

Дійшов висновку, що ми просто набагато більш зріле суспільство, ніж московити. Українці дорослі. Ми не сподівалися на Зеленського, Порошенка, Байдена. Коли прийшов ворог, ми не чекали дива, а робили його.

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Одні взяли зброю і пішли нарізати, як сало, елітні російські війська. Інші забули про сон і возили, возили, возили на фронт все, що треба. Хтось віддав всі заощадження на армію. Хтось прийняв біженців. Хтось вивіз у безпечне місце дітей. Хтось влаштувався на ще одну роботу, щоб донатити ЗСУ.

Ми виграємо цю війну, бо з часом наша віра у себе не слабне, а тільки зміцнюється. московити, навпаки, дедалі більше зневірюються. Вони вірять не в себе, а в путіна. Задурене пропагандою, інфантильне і незріле російське суспільство разом зі свободою віддало путіну й відповідальність, повністю знявши її з себе. Замість відповідальності за свою країну, вони, як діти, сховалися в уявний "домік" і чекають, поки путін "знову всіх переграє".

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А путін все не переграє і не переграє. Київ за три дні не взяв. Харків не взяв. Одесу не взяв. В Миколаєві получив п**ди. Крейсер потонув. Крим палає. Бєлгород палає. Санкції пекельні. Економіка тріщить по швах. Пакети з мертвими обізянами все йдуть і йдуть. Рано чи пізно більшість московитів зневіриться і буде готова капітулювати.

Ми ж переможемо завдяки нашій непохитній вірі, що все буде добре. Ні на секунду не дайте виштовхнути себе у зневіру і відчай. Незалежність – це ми. Вільні люди нескореної країни. Зі святом друзі! Переможемо!

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