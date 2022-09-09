Арестович рассказал, что у путина нервный тик. Он прокомментировал нелогичность заявлений главы кремля.

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Что сказал Арестович

Советник Офиса Президента отметил, что путин демонстрирует расстройство личности. По его словам, у президента россии все очень плохо, начиная с жестов и заканчивая формулировками.

Как он заявил, что россия ничего не потеряла в этой войне. И это в день, когда сообщили о 50 тысячах погибших солдат. В день, когда идет два контрнаступления. Он говорит, что россия укрепила свой суверенитет... Потеряв треть армии?

– добавил Арестович.

Фейгин оценил состояние здоровья путина

Российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин рассказал 24 каналу, что реальное состояние здоровья президента страны-агрессорки владимира путина – неизвестно. Впрочем, его настоящее психологическое состояние и натура сильно проявляются.

Президент страны-агрессорки совсем не выглядит, как лидер и плохо себя контролирует. По его мнению, физическое состояние путина не связано с тем, что он дергается и у него нервный тик. Вероятнее всего, это не угрожает самочувствию главы кремля, но работа его нервной системы и не способствует здоровью.

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