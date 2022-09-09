Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс. За його словами, рішення адміністрації Байдена розсекретити деякі розвідувальні дані для викриття дій і планів росії в Україні було правильним. Воно відіграло дуже ефективну роль протягом останніх шести місяців.

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У путіна провал у війні з Україною

Бернс вважає, що поки в ході цієї війни на рахунку путін має лише провал.

Мало того, що було виявлено слабкість російських збройних сил, але внаслідок цього вторгнення буде завдано довгострокової шкоди російській економіці та поколінням росіян,

– зазначив він.

Директор ЦРУ також обґрунтував безпрецедентну стратегію Білого Дому щодо оприлюднення розвідувальних даних. Він зауважив, що вона здійснюється ретельно вивіреним чином з метою захисту джерел американської розвідки.

Бернс наголосив, що розвідка США продовжить відігравати роль у "забезпеченні того, щоб путін зазнав невдачі в Україні". За його словами, російський диктатор зациклений на "контролі над Україною", але він недооцінив її.

До речі! У 2005 – 2008 роках Вільям Бернс був послом у Москві. На посаду директора ЦРУ він був номінований президентом Байденом та керує цим відомством з березня 2021 року.

Директор ЦРУ іронічно оцінив стан здоров'я путіна

Керівника Центрального розвідувального управління журналісти запитали напряму: "Чи здоровий путін?". Відповідь теж була досить прямою.

"Занадто здоровий. Наскільки ми можемо судити, він абсолютно здоровий", – сказав Бернс.

Проте він акцентував, що ця заява "не є формальним судженням розвідки". Цей форум відбувся наступного дня після того, як путін відвідав Іран.

Нагадаємо, у січні цього року директор ЦРУ Вільям Бернс відвідав Україну. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та "колегами з розвідки". Щонайменше, так стверджують американські журналісти.

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