Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс. По его словам, решение администрации Байдена рассекретить некоторые разведывательные данные для разоблачения действий и планов россии в Украине было верным. Оно сыграло очень эффективную роль за последние шесть месяцев.

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У путина провал в войне с Украиной

Бернс считает, что пока в ходе этой войны на счету путин имеет только провал.

Мало того, что была обнаружена слабость российских вооруженных сил, но в результате этого вторжения будет нанесен долгосрочный ущерб российской экономике и поколениям россиян,

– отметил он.

Директор ЦРУ также обосновал беспрецедентную стратегию Белого Дома по обнародованию разведывательных данных. Он отметил, что она осуществляется тщательно выверенным образом в целях защиты источников американской разведки.

Бернс подчеркнул, что разведка США продолжит играть роль в "обеспечении того, чтобы путин потерпел неудачу в Украине". По его словам, российский диктатор зациклен на "контроле над Украиной", но недооценил ее.

Кстати говоря! В 2005-2008 годах Уильям Бернс был послом в москве. На должность директора ЦРУ он был назначен президентом Байденом и руководит этим ведомством с марта 2021 года.

Директор ЦРУ иронически оценил состояние здоровья путина

Руководителя Центрального разведывательного управления журналисты спросили напрямую: "Здоровый ли путин?". Ответ тоже был достаточно прямым.

"Слишком здоров. Насколько мы можем судить, он абсолютно здоров", – сказал Бернс.

Однако он акцентировал, что это заявление "не является формальным суждением разведки". Этот форум состоялся на следующий день после того, как путин посетил Иран.

Напомним, в январе этого года директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Украину. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и "коллегами по разведке". По меньшей мере, так утверждают американские журналисты.

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