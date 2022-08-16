В частности, президент Владимир Зеленский в январе в Киеве встретился с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Тот рассказал ему о планах россиян высадиться в аэропорту Гостомеля.

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Что еще сказал Бернс Зеленскому

Президент рассказал, что россия стягивала войска еще за полгода до вторжения и в этом отношении руководство государства обращалось к партнерам. Говорили, что мы верим в их решительные действия.

Там тренировались, и это было хорошо известно, чтобы захватывать или бомбить ключевые точки инфраструктуры. У них были планы захвата аэропорта "Борисполь". Я не знаю, сколько лет этим планам,

– сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что оккупанты использовали карты и некоторые их пути были такими же, как у нацистов во время Второй мировой войны. Потому сказать, что здесь планировали что-то уникальное, нельзя. Все это было когда-то.

"Я не готов говорить обо всем, о чем говорил Бернс, но его главные сигналы были об угрозах моей жизни. И это были не первые сигналы – они поступали отовсюду, от наших спецслужб, от иностранных коллег и так далее", – признался президент о разговоре с Бернсом.

Почему планы россии провалились и как следует действовать дальше

Президент рассказывал, что Украина знала о планах россиян и усердно к ним готовилась. Очень важно было избежать общей паники, потому что она сыграла бы на руку врагу. Украина теряла бы денежные поступления и тогда россияне нас действительно легко захватили бы за три дня, как хотели.

Также Зеленский объяснял, что в дальнейшем нужны более жесткие санкции от всего мира для россиян. Они должны полностью отвечать за свои действия. Президент подчеркнул, что, кроме всех введенных ограничений, нужно еще и закрыть для них въезд в Европу.

Более того, россия несет и ядерную угрозу всему миру. Она ведь захватила Запорожскую АЭС, обстреливает ее и угрожает. Станцию враг заминировал. Именно об этом президент Зеленский побеседовал со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и проинформировал его об этом.

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