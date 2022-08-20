Світлину з кримського мосту опублікував військовий Анатолій Штефан. На в'їзді на ціль ЗСУ з'явився напис "Welcome to Ukraine".

Цікаво Ми вас бачимо, – Міноборони епічно потролило росіян, які "курять" на Кримському мосту

кримський міст відчуває деокупацію півострова

Поки що невідомо, як саме на табло кримського мосту з'явився напис з запрошенням до України, тому можна припустити, що міст відчуває наближення не лише свого знищення, але й деокупації Криму.

кримський міст відчуває неминуче,

– так прокоментував фото Анатолій Штефан.

У мережі уже жартують про те, що кримський міст перейшов на сторону України. Водночас росіяни стверджують, що табло просто зламали, але версії про те, що це натяк на щось – не виключають.



кримський міст вирішив трохи переосмислити себе / Фото з телеграму Анатолія Штефана

Якою буде доля кримського мосту

кримський міст побудований росією нелегально, тому його доля однозначна – знищення. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк напередодні заявив, що у моста є 3 варіанти:

добровільний демонтаж російською стороною;

"втома моста" від перенавантаження, бо після "бавовни" в Криму росіяни масово втікають з півострова;

"демонтаж" Збройними Силами України.

До теми – Подоляк про знищення кримського мосту: дивіться відео