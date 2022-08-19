Це зафіксовано міжнародним правом. Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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росія має демонтувати кримський міст

За його словами, росія повинна демонтувати міст, тому що він є елементом незаконного будівництва, який спотворив екологію та економіку нашої країни. Також держава-агресорка не отримувала дозволу від України на його будівництво.

"Україна має наполягати на демонтажу кримського мосту. У який спосіб це буде зроблено, це інше питання", – зауважив Подоляк.

Це може бути добровільне знесення мосту російською стороною або це може бути "втома моста",

– наголосив радник голови ОП.

На його думку, міст може просто технічно не витримати те навантаження, яке він буде мати, враховуючи події, що відбуваються у тимчасово окупованому Криму.

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Для України Крим є такою ж окупованою територією, як Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська та Харківська області. Сьогодні вже навіть росія не говорить, що це їхня територія.

Країна-окупантка розуміє, що у міжнародному праві чітко зафіксовано, що півострів Крим є українською територією. Тому ми маємо право використовувати будь-які засоби для того, щоб звільнити свою територію від окупантів та елементів незаконного будівництва.

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За словами радника голови ОП, це дійсно буде правильно, якщо ми будемо змушувати росіян до демонтажу усіх незаконних військових баз, мостів та таборів утримання їхніх військ на території нашої країни.

Вони мають зникнути з території України, тому що незаконно тут перебувають,

– зазначив Подоляк.

"Якщо це буде зроблено добровільно – вони на це мають право, але якщо це буде зроблено за допомогою, наприклад, Збройних Сил України, які чітко розуміють, що це треба робити – буде ще краще, тому що тоді вони запам'ятають спосіб відходу з України на більший термін", – наголосив радник голови ОП.

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