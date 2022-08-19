Чому для росії важливий керченський міст

росія окупувала Крим у 2014 році, після чого почала створювати дорожню інфраструктуру на півострові для пересування військової техніки, пише 24 канал. У травні 2018 року особисто російський диктатор владімір путін приїхав відкривати міст через Керченську протоку.

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керченський міст з'єднує росію та Кримський півострів через острів Тузла. Транспортний перехід через Керченську протоку складається з двох розташованих поруч мостів – залізничного й автомобільного.

Для росії керченський міст потрібен винятково для того, щоб поповнювати резерви в окупованому Криму й перекидати військову техніку. Якщо міст знищити, то російські військові в окупованому Криму будуть відрізаними від росії.

Відтак, в окупантів виникнуть проблеми з перекиданням військової техніки на Південь України через Крим.

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Депутат Херсонської облради та військовий територіальної оборони Сергій Хлань розповідав, що через керченський міст росіяни прогнали величезну кількість військової техніки, боєприпасів та живої сили, яка згодом незаконно увійшла з тимчасово окупованого Криму.

Хлань повідомив, що весь масив техніки та живої сили, який росія перекидає через кримський міст, іде на два напрямки – Запорізький через Мелітополь та на Херсонщину. Якщо ЗСУ знищать міст, то ситуація в цих регіонах може змінитися.



керченський міст / Скриншот

"Бавовна" вже близько

Один з перших дзвіночків для керченського моста пролунав у четвер, 18 серпня. Ввечері мешканці Керчі масово повідомляли про гучний вибух. Вибух чули у різних районах міста та у прилеглих селах. У серпні "бавовна" почастішала в Криму, тому керченський міст може дочекатися своєї черги.

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росія усвідомлює ризики, тому посилює заходи щодо безпеки мосту. Зокрема, окупанти вирішили встановили перед мостом КПП. У Генеральному штабі Збройних Сил України інформували, що окупанти наростили системи ППО в Криму.

Також у ВМС ЗС України інформували про проведення з боку росіян заходів бойової підготовки в районі Керченської протоки щодо охорони та оборони Кримського мосту. У росії почали проводити навчання щодо оборони мосту й навіть спричинили там ДТП. Також у районі Кримського мосту фіксували великі хмари диму.

Україна обіцяє знищити керченський міст

Україна не приховує своє бажання знищити керченський міст, чим викликає істерику в росіян. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко наголошував, що міст через Керчинську протоку точно буде знищений.

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В українській розвідці вже потролили росію, що мають технічну документацію кримського мосту. Також генерал-майор Дмитро Марченко інформував, що після отримання західної зброї кримський міст став ціллю номер один.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що кримський міст знищать, коли буде така необхідність і спроможність. Дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов розповів, що для того, аби знищити міст, потрібна складна та багатовекторна операція.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що Україна може знищити кримський міст ракетами до HIMARS типу ATACMS, якщо вони надійдуть нам на озброєння від США.

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