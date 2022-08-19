Почему для россии важен керченский мост

россия оккупировала Крым в 2014 году, после чего начала создавать дорожную инфраструктуру на полуострове для передвижения военной техники, пишет 24 канал. В мае 2018 года лично российский диктатор владимир путин приехал открывать мост через Керченский пролив.

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Керченский мост соединяет россию и Крымский полуостров через остров Тузла. Транспортный переход через Керченский пролив состоит из двух расположенных рядом мостов – железнодорожного и автомобильного.

Для россии керченский мост нужен исключительно для того, чтобы пополнять резервы в оккупированном Крыму и перекидывать военную технику. Если мост уничтожить, то российские военные в оккупированном Крыму будут отрезаны от россии.

Следовательно, у оккупантов возникнут проблемы с перекидыванием военной техники на Юг Украины через Крым.

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Депутат Херсонского облсовета и военной территориальной обороны Сергей Хлань рассказывал, что через керченский мост россияне прогнали огромное количество военной техники, боеприпасов и живой силы, впоследствии незаконно вошедшей из временно оккупированного Крыма.

Хлань сообщил, что весь массив техники и живой силы, который россия перебрасывает через крымский мост, идет на два направления – Запорожское через Мелитополь и в Херсонскую область. Если ВСУ уничтожат мост, то ситуация в этих регионах может измениться.



керченский мост / Скриншот

"Хлопок" уже близко

Один из первых звоночков для керченского моста раздался в четверг, 18 августа. Вечером жители Керчи массово сообщали о громком взрыве. Взрыв слышали в разных районах города и близлежащих селах. В августе "хлопок" участился в Крыму, поэтому керченский мост может дождаться своей очереди.

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россия осознает риски, поэтому усиливает меры по безопасности моста. В частности, оккупанты решили установить перед мостом КПП. В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины информировали, что оккупанты нарастили системы ПВО в Крыму.

Также в ВМС ВС Украины информировали о проведении со стороны россиян мероприятий боевой подготовки в районе Керченского пролива по охране и обороне Крымского моста. В россии начали проводить учения по обороне моста и даже устроили там ДТП. Также в районе Крымского моста фиксировали большие тучи дыма.

Украина обещает уничтожить керченский мост

Украина не скрывает желания уничтожить керченский мост, чем вызывает истерику у россиян. Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко отмечал, что мост через Керченский пролив точно будет уничтожен.

Кстати россияне уже готовы к уничтожению керченского моста: военный эксперт назвал удобный момент.

В украинской разведке уже потроллили россию, имеющую техническую документацию крымского моста. Также генерал-майор Дмитрий Марченко информировал, что после получения западного оружия крымский мост стал целью номер один.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что крымский мост будет уничтожен, когда будет такая необходимость и возможность. Исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов рассказал, что для того, чтобы уничтожить мост, нужна сложная и многовекторная операция.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что Украина может уничтожить крымский мост ракетами к HIMARS типа ATACMS, если они поступят нам на вооружение от США.

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