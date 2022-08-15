Чем лучше ударить по крымскому мосту

Поэтому, вероятно, рано или поздно украинские силы все же нанесут удар. Однако поразить столь масштабную цель не так легко. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Интересно Уничтожение крымского моста крайне важно, но пока не ко времени, – военный эксперт

Он считает, что наиболее эффективным для уничтожения моста или прекращения его работы в качестве перехода был бы групповой удар ракетами по HIMARS типа ATACMS, если они поступят нам на вооружение от США.

Необязательно его разрушать, главное – вывести из строя, нарушить дорожное покрытие, сделать невозможным проход техники. А на железнодорожном мосту нарушить исправность или целостность пути,

– добавил эксперт.

Или бояться российской ПВО

Жданов отметил, что на видео последнего удара по Антоновскому мосту наглядно видно, как российская противовоздушная оборона не справится с реактивными снарядами от системы HIMARS. По его словам, тактические комплексы ПВО избивали в разные стороны, но ни одного снаряда, судя по видеоролику, так и не сбили.

"Они пытаются сделать хоть что-то, ведь не могут просто сидеть и наблюдать. Поэтому применяют какие-то меры, хоть они и бездейственны в этом случае", – считает военный эксперт.

Какую альтернативу имеют россияне

Он согласился, что в случае уничтожения или повреждения крымского моста россияне могут найти альтернативу. К примеру, вернуться к паромной переправе, которую использовали до того, как построили мост через Керченский пролив.

Жданов убежден, что эти паромы действительно где-то стоят, и оккупанты потенциально могут рассчитывать на них как на "запасной вариант". Однако можно предположить, что эти суда не в лучшем техническом состоянии.

Эксперт вспомнил, как россияне пытались отремонтировать тяжелый авианосный крейсер "адмирал кузнецов". Его поставили в сухой док, а когда дали команду выйти оттуда и уйти в Норвежское море, чтобы наблюдать за учениями НАТО, док утонул и еще сломал крейсер. Оказалось, что с него сняли все насосы.

Он предположил, что нечто подобное могло случиться и с тем же флотом паромов, которые когда-то ходили из Керчи в Новороссийск или другие российские города. "Там вряд ли что-нибудь заведется. Если они еще на плаву, то там уже давно все сняли", – подытожил он.

Жданов о самом эффективном способе поразить крымский мост: смотрите видео

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