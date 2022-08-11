Что важнее крымского моста

Об атаке по этому мосту не перестали говорить и сейчас, но на самом деле существуют более важные цели. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

Обратите внимание россия закроет крымский мост и будет держать людей на полуострове в заложниках, – эксперт

По его словам, после поражения военного аэродрома, следующими будут цели вроде других аэродромов, базы военно-морского флота россии в оккупированном Севастополе и т.д.

Это не означает, что уничтожение крымского моста менее важно, но это будет необходимо тогда, когда речь пойдет уже о сухопутной операции по деоккупации украинского полуострова.

А уничтожение аэродромов и баз вмф россии имеет практическое значение прямо сейчас. Ведь важно, чтобы, например, россияне не могли перекидывать объекты через Крым,

– считает Катков.

Почему с ударом по мосту следует подождать

Военный эксперт убежден, что поражение моста через Керченский пролив сейчас не принесет такого стратегического результата, хотя, безусловно, станет радостной новостью. Этому есть 2 объяснения.

Во-первых, как пояснил Олег Катков, россияне готовы к потенциальному уничтожению крымского моста с 24 февраля. Они еще тогда пригнали 11 больших десантных кораблей, а при этом, вероятно, не планировали ни одну десантную операцию при минусовой температуре. Ведь идти на такую операцию – сознательно потерять несколько батальонов морской пехоты.

"На самом деле те крупные десантные корабли при уничтожении моста через Керченский пролив берут на себя перекидывание просто и войск, и всего прочего, что им нужно, просто как паромы", – рассказал эксперт.

Второй аспект – пока никто не отменял пробитого оккупантами сухопутного коридора. Следовательно, у россиян просто не будет огромной проблемы обойти уничтожение крымского моста.

Кроме того, следует понимать, что возможный удар по нему не может быть одноразовым. По аналогии с Антоновским и Новокаховским мостами, по крымскому нужно будет наносить систематические и методические удары изо дня в день. Иначе даже дыру, которую создаст 225-килограммовая боевая часть, починят, если время от времени не возобновлять повреждения.

Полный стрим с Олегом Катковым на 24 канале: смотрите видео

Взрывы на военном аэродроме в Крыму: коротко