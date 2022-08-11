Що важливіше за кримський міст

Про атаку по цьому мосту не припинили говорити й зараз, але насправді існують більш важливі цілі. Про це 24 каналу розказав військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

Зверніть увагу росія закриє кримський міст і триматиме людей на півострові в заручниках, – експерт

За його словами, після ураження військового аеродрому, наступними будуть цілі на кшталт інших аеродромів, бази військово-морського флоту росії в окупованому Севастополі тощо.

Це не означає, що знищення кримського мосту є менш важливим, але це буде необхідно тоді, коли мова піде вже про сухопутну операцію з деокупації українського півострова.

А знищення аеродромів та баз вмф росії має практичне значення просто зараз. Адже важливо, щоб, наприклад, росіяни не могли перекидати об'єкти через Крим,

– вважає Катков.

Чому з ударом по мосту слід зачекати

Військовий експерт переконаний, що ураження мосту через Керченську протоку зараз не принесе аж такого стратегічного результату, хоч, безумовно, стане радісною новиною. Цьому є 2 пояснення.

По-перше, як пояснив Олег Катков, росіяни готові до потенційного знищення кримського мосту ще з 24 лютого. Вони ще тоді пригнали 11 великих десантних кораблів, а при цьому, ймовірно, не планували жодної десантної операції за мінусової температури. Адже йти на таку операцію – це свідомо втратити кілька батальйонів морської піхоти.

"Насправді ті великі десантні кораблі при знищенні мосту через Керченську протоку беруть на себе перекидання просто і військ, і всього іншого, що їм потрібно, просто як пороми", – розповів експерт.

Другий аспект – наразі ніхто не скасовував пробитого окупантами сухопутного коридору. Відтак, у росіян просто не буде величезної проблеми обійти знищення кримського мосту.

Крім того, потрібно розуміти, що можливий удар по ньому не може бути одноразовим. За аналогією до Антонівського та Новокаховського мостів, по кримському потрібно буде завдавати систематичних та методичних ударів з дня у день. Інакше навіть діру, яку створить 225-кілограмова бойова частина, залагодять, якщо час від часу не поновлювати пошкодження.

Повний стрім з Олегом Катковим на 24 каналі: дивіться відео

Вибухи на військовому аеродромі в Криму: коротко