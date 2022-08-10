Про це 24 каналу розповів військовий експерт Ігаль Левін. Він також зазначив, якщо велика кількість людей захоче втікати через кримський міст, то найімовірніше – росіяни його заблокують для проїзду.

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Цей міст також можуть ізолювати для охорони, адже Україна рано чи пізно завдасть удару по цьому об'єкту, як тільки з'явиться така можливість,

– каже Ігаль Левін.

За словами фахівця, потрібно розуміти, що знищення мосту, це не те саме, що удар по аеродрому. Ми до кінця не знаємо, що трапилось у Новофедорівці – які це були ракети, чи диверсія.

"кримський міст – набагато складніший об'єкт для знищення, але по ньому битимуть, це очевидно", – каже Левін.

Закрити кримський міст росіяни можуть для того, щоб:

цивільні не фотографували засоби та системи безпеки мосту;

аби цивільні не могли покинути територію Криму.

На аеродромі у Криму (Новофедорівка) трапились вибухи

9 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунала "бавовна". Згодом стало відомо, що вибухи пролунали на авіабазі росіян біля Новофедорівки. Мовилось про військовий аеродром, звідки злітають винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України.

Окупанти почали вигадувати численні версії різних причин, які могли б пояснити вибухи та густий дим. Врешті пояснили це порушенням пожежної безпеки.

У мережі показали повне відео вибухів на аеродромі в Криму. Внаслідок атаки літаки знищили, а вікна в будинках за кілометр від епіцентру повилітали.

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