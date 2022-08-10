Про це 24 каналу розповів військовий експерт Ігаль Левін. Він також зазначив, якщо велика кількість людей захоче втікати через кримський міст, то найімовірніше – росіяни його заблокують для проїзду.
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Цей міст також можуть ізолювати для охорони, адже Україна рано чи пізно завдасть удару по цьому об'єкту, як тільки з'явиться така можливість,
– каже Ігаль Левін.
За словами фахівця, потрібно розуміти, що знищення мосту, це не те саме, що удар по аеродрому. Ми до кінця не знаємо, що трапилось у Новофедорівці – які це були ракети, чи диверсія.
"кримський міст – набагато складніший об'єкт для знищення, але по ньому битимуть, це очевидно", – каже Левін.
Закрити кримський міст росіяни можуть для того, щоб:
- цивільні не фотографували засоби та системи безпеки мосту;
- аби цивільні не могли покинути територію Криму.
На аеродромі у Криму (Новофедорівка) трапились вибухи
- 9 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунала "бавовна". Згодом стало відомо, що вибухи пролунали на авіабазі росіян біля Новофедорівки. Мовилось про військовий аеродром, звідки злітають винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України.
- Окупанти почали вигадувати численні версії різних причин, які могли б пояснити вибухи та густий дим. Врешті пояснили це порушенням пожежної безпеки.
- У мережі показали повне відео вибухів на аеродромі в Криму. Внаслідок атаки літаки знищили, а вікна в будинках за кілометр від епіцентру повилітали.
Ігаль Левін про майбутнє мосту через Керчинську протоку: дивіться відео