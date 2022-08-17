Крым, оккупированный россиянами, – это взрывы складов и высокий риск гибели захватчиков и воров. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Чего ждать оккупантам в Крыму

По словам Подоляка, украинская стратегия состоит в том, чтобы уничтожить материально-техническое обеспечение, линии снабжения и склады боеприпасов и другие объекты военной инфраструктуры. Это создает хаос в собственных силах оккупантов.

Крымский мост, соединяющий временно оккупированный остров с россией, советник главы ОП назвал законной военной целью. Он подчеркнул, что такой объект должен быть уничтожен.

Это незаконное строительство и главные ворота для снабжения российской армии в Крым. Такие объекты должны быть уничтожены,

– отметил Подоляк.

Как Украина может разрушить крымский мост

Не секрет, что крымский мос – потенциальная цель для Вооруженных Сил Украины. Нам необходимо разрушить или хотя бы повредить его, чтобы еще больше усложнить логистику врага.

Так что, вероятно, рано или поздно украинские силы все же нанесут удар. Однако поразить столь масштабную цель не так легко. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Он считает, что наиболее эффективным для уничтожения моста или прекращения его работы в качестве перехода был бы групповой удар ракетами по HIMARS типа ATACMS, если они поступят нам на вооружение от США.

Что известно о массированных взрывах в Крыму: главные новости

Вблизи Джанкоя 16 августа прогремела серия взрывов. Вскоре стало известно о детонации боеприпасов.

В результате взрывов возле Джанкоя была повреждена железнодорожная инфраструктура. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщал, что это может ускорить деоккупацию полуострова.

Очевидцы зафиксировали на видео момент мощного взрыва вблизи Джанкоя. Его масштаб был таким, что явно не имел ничего общего с пожаром на подстанции.

Также в Крыму 16 августа прогремели взрывы у российского аэродрома в Гвардейском. Он расположен всего в 13 километрах от Симферополя.

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