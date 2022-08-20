Фотографию с крымского моста опубликовал военный Анатолий Штефан. На въезде на цель ВСУ появилась надпись "Welcome to Ukraine".
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крымский мост чувствует деоккупацию полуострова
Пока неизвестно, как именно на табло крымского моста появилась надпись с приглашением в Украину, поэтому можно предположить, что мост ощущает приближение не только своего уничтожения, но и деоккупации Крыма.
крымский мост чувствует неизбежное,
– так прокомментировал фото Анатолий Штефан.
В сети уже шутят о том, что крымский мост перешел на сторону Украины. В то же время, россияне утверждают, что табло просто взломали, но версии о том, что это намек на что-то – не исключают.
крымский мост решил немного переосмыслить себя / Фото с телеграма Анатолия Штефана
Какова судьба крымского моста
крымский мост построен россией нелегально, поэтому его судьба однозначна – уничтожение. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк накануне заявил, что у моста есть 3 варианта:
- добровольный демонтаж русской стороной;
- "усталость моста" от перегрузки, потому что после "хлопка" в Крыму россияне массово убегают с полуострова;
- "демонтаж" Вооруженными силами Украины.
Подоляк об уничтожении крымского моста: смотрите видео