Фотографию с крымского моста опубликовал военный Анатолий Штефан. На въезде на цель ВСУ появилась надпись "Welcome to Ukraine".

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крымский мост чувствует деоккупацию полуострова

Пока неизвестно, как именно на табло крымского моста появилась надпись с приглашением в Украину, поэтому можно предположить, что мост ощущает приближение не только своего уничтожения, но и деоккупации Крыма.

крымский мост чувствует неизбежное,

– так прокомментировал фото Анатолий Штефан.

В сети уже шутят о том, что крымский мост перешел на сторону Украины. В то же время, россияне утверждают, что табло просто взломали, но версии о том, что это намек на что-то – не исключают.



крымский мост решил немного переосмыслить себя / Фото с телеграма Анатолия Штефана

Какова судьба крымского моста

крымский мост построен россией нелегально, поэтому его судьба однозначна – уничтожение. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк накануне заявил, что у моста есть 3 варианта:

добровольный демонтаж русской стороной;

"усталость моста" от перегрузки, потому что после "хлопка" в Крыму россияне массово убегают с полуострова;

"демонтаж" Вооруженными силами Украины.

Подоляк об уничтожении крымского моста: смотрите видео