Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. За його словами, наразі достеменно невідомо, хто міг здійснити підрив на Кримському мосту.

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Основні версії вибуху на Кримському мосту

Жданов зазначив, що можна розглядати три основні версії вибуху, що прогримів на Кримському мосту.

Перше – це диверсія, що міст було заміновано й тому такі руйнування. Друга версія, що це вибухнула вантажівка. І третя версія, що щось прилетіло на кшталт ракети,

– сказав військовий експерт.

Однак, за його словами, наразі достеменно невідомо, хто міг це зробити. В Офісі Президента України натякнули, що це можуть бути внутрішні політичні розбірки в самій Росії.

Що могло статися на Кримському мосту

Жданов зауважив, що Україна наразі не має можливості завдати ракетного удару на таку відстань. Адже у США й досі триває полеміка щодо того, чи надавати нам ракети, які могли б вдарити по Кримському мосту.

Також він вважає малоймовірним те, що у вантажівці могли здетонувати іранські дрони. Адже тоді б ми спостерігали, як безліч безпілотників різними шматками розлітаються в повітрі. І цей вибух був би повітряним, тобто вони вибухнули би в самому вантажі.

Тому я припускаю версію, що це могло бути щось на кшталт ракети,

– заявив Жданов.

До того ж, зауважив військовий експерт, дірка на мосту є, а ушкодження асфальтового покриття малопомітне.

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Чи може це якось вплинути на хід війни

Жданов заявив, що наразі на війні вже неможлива ескалація. Путін вичерпав для цього всі важелі, у нього більше немає сил і засобів.

Єдине, ще залишився ядерний шантаж. Але це всього-на-всього шантаж і він залишається шантажем. Навряд чи вони вирішать його застосувати,

– вважає військовий експерт.

На його думку, росіяни навряд чи вирішать його застосувати ядерну зброю.

"Вибух на мосту працює проти Путіна"

Жданов зауважив, що загалом зараз вимальовується дуже цікава ситуація. Адже, якщо це зробити російські військові, щоб скомпрометувати ФСБ, то вони самі собі переламали ноги.

Тому що Запорізький і Херсонський напрямки позбавлені постачання зброї. Тепер туди можна доїхати лише через Токмак залізницею.

Якщо це зробила ФСБ, щоб звинуватити Міноборони Російської Федерації, то тоді треба давати її очільникові Бортнікову почесну грамоту,

– наголосив він.

Адже, пояснив експерт, він фактично забезпечує нам перевагу над російськими військами на найголовніших напрямках нашого протистояння.

За його словами, третьою силою є Кадиров і Прігожин. Якщо це зробили вони, то, ймовірно, хочуть зняти Путіна. Тому що провал у війні – це політична смерть Путіна як очільника Росії.

Якщо припустити, що вони причетні до цього підриву, то в будь-якому випадку цей вибух на мосту працює проти Путіна,

– вважає Жданов.

Водночас він вбачає у цьому парадокс, оскільки Кадиров і Прігожин начебто повинні працювати на Путіна. І їм нібито невигідно звалювати главу Кремля.

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