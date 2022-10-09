Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, в настоящее время неизвестно, кто мог совершить подрыв на Крымском мосту.

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Основные версии взрыва на Крымском мосту

Жданов отметил, что можно рассматривать три основные версии взрыва, прогремевшего на Крымском мосту.

Первое – это диверсия, что мост был заминирован и потому такие разрушения. Вторая версия, что это взорвался грузовик. И третья версия, что-то прилетело вроде ракеты,

– сказал военный эксперт.

Однако, по его словам, пока точно неизвестно, кто мог это сделать. В Офисе Президента Украины намекнули, что это могут быть внутренние политические разборки в самой России.

Что могло произойти на Крымском мосту

Жданов отметил, что у Украины пока нет возможности нанести ракетный удар на такое расстояние. Ведь в США до сих пор продолжается полемика относительно того, предоставлять ли нам ракеты, которые могли бы ударить по Крымскому мосту.

Также он считает маловероятным, что в грузовике могли сдетонировать иранские дроны. Ведь тогда мы наблюдали бы, как множество беспилотников разными кусками разлетаются в воздухе. И этот взрыв был бы воздушным, то есть они взорвались бы в самом грузе.

Поэтому я предполагаю версию, что это могло быть что-то вроде ракеты,

– заявил Жданов.

К тому же, заметил военный эксперт, дыра на мосту есть, а повреждение асфальтового покрытия малозаметно.

Жданов прокомментировал, кто и как мог разрушить Крымский мост: смотрите видео

Может ли это как-то повлиять на ход войны

Жданов заявил, что на войне уже невозможна эскалация. Путин исчерпал для этого все рычаги, у него больше нет сил и средств.

Единственное, что еще остался ядерный шантаж. Но это всего-навсего шантаж и он остается шантажом. Вряд ли они решат его применить,

– считает военный эксперт.

По его мнению, россияне вряд ли решат применить ядерное оружие.

"Взрыв на мосту работает против Путина"

Жданов отметил, что в общем-то сейчас вырисовывается очень интересная ситуация. Ведь если это сделали российские военные, чтобы скомпрометировать ФСБ, они сами себе переломили ноги.

Потому что Запорожское и Херсонское направления лишены поставок оружия. Теперь туда можно доехать только через Токмак по железной дороге.

Если это сделала ФСБ, чтобы обвинить Минобороны Российской Федерации, то нужно давать ее руководителю Бортникову почетную грамоту,

– подчеркнул он.

Ведь, объяснил эксперт, он фактически обеспечивает нам превосходство над российскими войсками в самых главных направлениях нашего противостояния.

По его словам, третьей силой являются Кадыров и Пригожин. Если это сделали они, вероятно, хотят снять Путина. Потому что провал в войне – это политическая смерть Путина как главы России.

Если предположить, что они имеют отношение к этому подрыву, то в любом случае этот взрыв на мосту работает против Путина,

– считает Жданов.

В то же время он видит в этом парадокс, поскольку Кадыров и Пригожин вроде бы должны работать на Путина. И им якобы невыгодно сваливать главу Кремля.

Взрыв на Крымском мосту: главное