Про це в ефірі одного з російських опозиційних каналів розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал. За його словами, це був удар каскадного типу.

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Окупанти ретельно спланували атаку

Подоляк зазначив, що російські окупанти мали одразу десятки цілей. Внаслідок їхніх терористичних атак постраждали понад 16 міст. Загарбникам необхідно було завдавати ударів кількома хвилями.

Ми говоримо про ранковий удар. Це був найінтенсивніший удар. І відповідно одночасно випустили понад 80 ракет і водночас понад 25 дронів. Я маю на увазі дрони-камікадзе, дрони іранського походження,

– додав радник очільника ОП.

Він зауважив, що росіяни зробили спробу перевантажити українські системи ППО. Це потрібно було правильно розрахувати, розуміючи, скільки систем працює загалом.

"І після перевантаження систем ППО (потрібно було – 24 канал) завдати 2 – 3 додаткових ударів – другу та третю хвилі – для того, щоб уразити якісь об'єкти критичної інфраструктури, зокрема енергетичні об'єкти, тобто трансформатори та ТЕЦ", – пояснив Подоляк.

За його словами, окупанти подекуди не можуть синхронізувати удари по 2 – 3 цілях, а 10 жовтня вони мали понад 50 цілей одночасно. Тому їм потрібно було ретельно математично прорахувати цю атаку.

"Безумовно, того ефекту, на який очікувала Російська Федерація, вони не досягли. Але з усім тим удар показував ретельне планування того, що відбувалося сьогодні в ключових містах, в обласних центрах України", – додав посадовець.

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Росія хотіла вбити більше людей

На думку Подоляка, Росія хотіла завдати значно більшої шкоди цивільній інфраструктурі, особливо в центрах міст. Окрім цього, окупанти прагнули, щоб кількість жертв та поранених також була більшою.

"Тобто мені здається, що деяких ударів завдавали (для більшої кількості жертв – 24 канал), до прикладу, по дитячому майданчику, який розташований перед університетом Шевченка. Я розумію, що це "важливий військовий об'єкт". Ринок у Дніпрі. Тобто це – "важливі військові об'єкти", – зауважив радник голови ОП.

За його словами, велика кількість жертв потрібна загарбникам задля наростання панічних настроїв серед українців. Подоляк додав, що українська система ППО є справді ефективною, адже це був нетиповий удар, коли в небі перебувають близько 10 крилатих ракет. Адже при невеликій кількості ракет нормальним відсотком збиття є понад 80%.

Це був каскадний удар, коли кілька хвиль, коли понад 80 ракет, і вони дозволяли перевантажити систему, тобто система просто математично не справлялася з розрахунком траєкторії, яку необхідно було залучити, щоб перехопити ті чи інші ракети,

– пояснив радник голови ОП.

Він додав, що, грубо кажучи, система ППО може одночасно прорахувати траєкторію 2 ракет, а летить 4. Тому зрозуміло, що в будь-якому випадку ті 2 десь впадуть. Це і є каскадний удар.

"Ми вважаємо, що цей сьогоднішній удар по всій країні дозволить розв'язати кілька питань. Він показав, що Росія не має високоточної зброї, а має ще велику кількість оцих старих радянських ракет, які є абсолютно неточними, проте (вона має їх – 24 канал) велику кількість", – зауважив посадовець.

Він підсумував, що цей масований удар також дозволить Україні пришвидшити переговори із західними партнерами щодо надання систем ППО. Окрім цього, обстрілом Росія зафіксувала свою нездатність ефективно протистояти контрнаступальним діям української армії на полі бою. Тому вона спробувала перенести війну в класичне, юридично оформлене терористичне дійство під назвою "Ми атакуємо саме цивільну інфраструктуру та центри міст".

Зверніть увагу! У Генштабі ЗСУ повідомили, що під час масового обстрілу Росія використала 84 крилаті ракети та 24 безпілотники, 13 з яких – іранські "Шахід-136". Українським підрозділам ППО вдалося знищити 56 цілей.

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