В понедельник, 10 октября, российские захватчики запустили десятки ракет по мирному населению украинских городов. Вражеский снаряд убил Оксану Леонтьеву – медика больницы ОХМАТДИТ.

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Коллеги написали о смерти врача

Оксана утром, как всегда, ехала на работу в больницу. В 08:30 раздались первые взрывы в Шевченковском районе столицы, после враг обстрелял другие районы, попадая в гражданские автомобили. В одном из автомобилей была Оксана Леонтьева.

Коллеги врача сообщили о ее смерти в фейсбуке. Они опубликовали фотографию с коллегой.



Оксана Леонтьева с работниками ОХМАТДИТа / Фото из фейсбука Александра Лисицы

Сегодня наш коллектив потерял Оксану Леонтьеву. Ты была светлым человеком, подружкой, коллегой, врачом, прекрасной матерью, сестрой, дочерью…. Ты навсегда в нашем сердце, хотя сегодня нам его вырвала из груди российская ракета, когда ты ехала на работу спасать людей,

– написал работник больницы Александр.

Он почтил светлую память о враче и написал, что никогда коллеги ее не забудут.

Сын Леонтьевой остался сиротой

Известно, что у погибшей остался маленький сын Григорий – ему не больше 5 лет. Есть фото в фейсбуке Оксаны 2017 года, где видно, что она ждет ребенка.



Беременная Оксана Леонтьева / Фото из ее фейсбука

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родственникам и близким погибшего врача. Светлая память.

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Информация об обстреле столицы 10 октября

Виталий Кличко в 08:30 подтвердил взрывы в Киеве. Ракеты попали, по его словам, прямо в центр города.

Впоследствии появились фото и видеоподтверждения последствий "прилетов". Оккупанты попали в детскую площадку, а министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что из-за обстрелов повреждены библиотека, университет Шевченко и Дом учителя.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба написал, что спасатели оперативно начали работать на месте завалов. Известно о 6 погибших и 50 травмированных.

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