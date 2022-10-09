Моніторинг ворожої авіації 9 жовтня на своїй сторінці в телеграмі повідомив, що ворожий літак Су-24 "приліг відпочити" в полі у Ростові. Вочевидь, він вирішив, що краще впасти на своїй рідній землі, аніж на чужині – в Україні.

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Що сталося з Су-24

Український військовий журналіст Андрій Цаплієнко у своєму телеграм-каналі повідомив, що бомбардувальник впав близько 11 години в хуторі Сибірьки. Це близько 230 кілометрів від тимчасово окупованого Луганська. За його словами, льотчикам вдалось катапультуватись.

У моніторингу ворожої авіації з гумором відреагували на падіння Су-24.

Російський Су-24М приліг відпочити у Ростовській області. Таке трапляється, коли немає чим ремонтувати літаки, та закінчується льотний склад,

– написали в телеграм-каналі.

Пізніше інформацію про падіння літака та катапультування екіпажу підтвердили в Росії. Про це написала пресслужба Південного військового округу.

Також варто зазначити, що ворожа пропаганда одразу охрестила падіння літального апарата "жорсткою посадкою". За інформацією Росії, причиною катастрофи можуть бути "технічні несправності".

Що таке Су-24 Це надзвуковий фронтовий бомбардувальник, розроблений СРСР у 70-х роках минулого століття. Модернізований варіант Су-24 є в озброєнні ЗСУ. Призначений він для завдавання високоточних ракетно-бомбових ударів по наземних та надводних цілях. Працює – під час будь-яких погодніх умов. Джерело: Український мілітарний центр

Роззброєння російської армії

З кожним днем в окупантів все менше зброї. Велику роль у цьому відіграють, звісно, Збройні Сили України, однак часто загарбники самі докладають максимум зусиль для того, аби воювати без нічого.

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Окрім "використання технічно несправних" Су-24, окупанти просто-таки продають свою зброю. Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов розповів 24 каналу, що війна для росіян – це можливість почати життя спочатку. Вони продають озброєння, аби отримати трохи грошей та вийти на деякий час з матеріальної скрути.

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