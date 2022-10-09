Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, російські гарнізони посипалися, окупанти почали втікати на цивільному транспорті, який "віджали" у місцевих мешканців.

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Прорив ЗСУ спричинив паніку в росіян

Молчанов зазначив, що ЗСУ відвоювали 31 населений пункт, два із яких розташовані в тилу тих, що вже оголошені деокупованими. Тобто 4 громади Херсонщини звільнені повністю, а у Великоолександрівській і Калинівській громадах – більша частина території.

Відбувся знаменитий прорив у районі пам'ятника кавуну і Золотої Балки. Прорив був набагато глибшим, ніж можна уявити собі з карти,

– сказав херсонський активіст.

Адже, за його словами, легкі сили, які можна назвати ДРГ, проникли практично на околиці Берислава, тобто вздовж дороги Т-04-03 Берислав – Мар'янське.

Вони спричинили первинну паніку в усіх російських гарнізонах, які були розташовані на захід від цієї дороги. Ця дорога була єдиною артерією, якою вони могли отримувати безперебійне постачання,

– наголосив Молчанов.

Він пояснив, що іншою дорогою, яка називається Т-22-07, росіяни не могли користуватися повною мірою через те, що вона була перерізана в районі Брускінського плацдарму, який був улітку створений на річці Інгульці. До того ж у районі Миролюбівки і Петрівки ця дорога перебувала під вогневим контролем ЗСУ.

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Російські гарнізони посипалися

Молчанов зауважив, що до села Дудчани було здійснено основний прорив нашими головними силами. Далі вже працювали легкі сили, які дійшли до Берислава. Через те, що стався такий прорив, росіяни підняли авіацію та намагалися бомбити українських військових.

Їм вдалося пошкодити переправу в районі Дудчанів. Там немає повноцінного мосту, там є водопропускна споруда, яку вони повністю авіабомбами зруйнували. Це, звісно, унеможливило подальше просування головних танкових сил прориву,

– зазначив активіст.

Але, наголосив Молчанов, вони виконали свою основну роботу – посіяли паніку серед російських гарнізонів, внаслідок чого ті посипалися. Росіяни почали втікати на цивільному транспорті, який "віджали" у людей.

Тому, за словами активіста, ЗСУ потрібно було ретельно перевіряти, перш ніж вдарити по такій цивільній автівці. Адже росіяни маскувалися під місцевих мешканців.

Втім, росіяни втекли з Архангельського. Побачивши росіян, які тікають з Архангельського, втекли росіяни зі Старосілля,

– сказав Молчанов.

Він зауважив, що це село є ключовим. І, коли окупанти втекли звідти – це спричинило ефект доміно. Адже, якщо ЗСУ заходять до Старосілля, то можуть практично нищити гарнізон у Новодмитрівці, яка розташована на південь. Якщо ж беруть Старосілля і Новодмитрівку, то всі російські гарнізони, які сиділи на Інгульці й були добре укріплені, стають приречені.

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